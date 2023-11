Ampere diventa azienda indipendente da Renault

Ampere, azienda specializzata in veicoli elettrici e software, che progetta, sviluppa, produce e commercializza veicoli elettrici per la Marca Renault in Europa,

con lo scorporo avvenuto con successo il 1° novembre 2023, diventa un’azienda indipendente e primo pure player europeo specializzato in veicoli elettrici e software. Ampere vanta 11.000 dipendenti, di cui il 35% sono ingegneri e asset solidi per cui è già stata effettuata la maggior parte degli investimenti. L’obiettivo dell’azienda è quello di raggiungere la parità di prezzo tra veicoli elettrici e termici prima dei competitor, grazie alla chiara roadmap che prevede una riduzione dei costi del 40% entro il 2027/2028, tra la prima e la seconda generazione di veicoli elettrici del segmento C.

Attualmente può contare su di una gamma di sette veicoli sul mercato europeo prevista per il 2031: Mégane E-Tech, Scénic E-Tech, Renault 5, Renault 4, “Legend” più altri due veicoli, oltre ad aggiuntive (veicoli elettrici e software) con altre Marche e partner, come Alpine, Nissan e Mitsubishi Motors. Ampere punta inoltre all’obiettivo di azienda a zero emissioni entro il 2035 ed ElectriCity entro il 2025. Standard elevati a livello di diritti umani, trasparenza ed etica all’interno dell’azienda e in tutta la supply chain e Corporate Governance indipendente ed efficiente, con 11 Direttori, esperti di auto e tecnologia, di cui 1/3 indipendenti. A livello finanziario il suo profilo è solido, con obiettivi di basso rischio ed alto rendimento. La sua strategia di crescita ha l’obiettivo di raggiungere circa 1 milione di veicoli nel 2031, di un fatturato pari ad oltre 10 miliardi di euro nel 2025 con quattro veicoli, per raggiungere oltre 25 miliardi di euro nel 2031. Importante anche l’obiettivo di pareggio di utili e free cash-flow nel 2025, con margine operativo superiore al 10% a partire dal 2030 e conversione di cassa superiore all’80% nel 2031.

Nissan e Mitsubishi Motors, primi investitori di riferimento, investiranno complessivamente fino a 0,8 miliardi di euro in Ampere. Anche Qualcomm Technologies sta considerando la possibilità di investire. Il Gruppo Renault manterrà la maggioranza del capitale di Ampere. “Ampere è la risposta olistica e strutturale dell’industria europea alle sfide provenienti da Oriente e Occidente. In puro spirito Renault, Ampere è concepita per rendere i veicoli elettrici e connessi accessibili a tutti, facendo fronte ai must della transizione energetica e cogliendo le opportunità di crescita del mercato. Ampere punta innanzitutto a battersi per l’eccellenza tecnologica e la customer experience: due piattaforme native per i veicoli elettrici, un’ampia gamma di sette auto, un’architettura elettrica centralizzata di nuova generazione, una suite di software avanzata basata su Android e l’ecosistema di produzione e fornitura di veicoli elettrici più compatto ed efficiente, il tutto rigorosamente in Europa.

L’unicità di Ampere si basa su rapporti aperti ed orizzontali con i migliori partner, un approccio che garantisce rischi ridotti, flessibilità e allocazione intelligente del capitale, per muoversi in un ambiente competitivo e in rapida evoluzione. Ampere mette insieme il meglio di due mondi: tutta l’esperienza e la potenza di fuoco di un costruttore automobilistico leader e l’agilità e l’innovazione di un’azienda giovane che si è appena affacciata sul mercato. Ampere è ESG all’ennesima potenza, progettata fin dall’inizio per raggiungere i massimi standard in termini di decarbonizzazione, economia circolare e giusta transizione. Sono più che certo che il successo di Ampere possa contare sull’esperienza e sull’entusiasmo di un team fortemente diversificato, che si è dimostrato estremamente efficiente negli ultimi due anni di preparativi», ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.