ANIA lancia il nuovo archivio integrato antifrode: più sicurezza e risparmi per cittadini e imprese

L'ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici) ha annunciato la creazione di un nuovo archivio integrato antifrode,

un'iniziativa prevista dalle Leggi sulla Concorrenza (art. 21) che mira a contrastare in modo efficace le frodi assicurative nei rami danni. Questo strumento rappresenta un importante passo avanti per garantire maggiore trasparenza e sicurezza nel settore assicurativo, a beneficio di cittadini e imprese italiane.

L'archivio raccoglierà dati relativi ai sinistri delle polizze che tutelano la proprietà e proteggono i beni, con l'esclusione della responsabilità civile auto, già gestita attraverso altre banche dati specializzate. Si tratta di una risposta concreta a una problematica che la Magistratura aveva più volte evidenziato: l'assenza di una banca dati centralizzata favoriva l'attività di associazioni criminali specializzate in frodi assicurative.

Un progetto a costo zero per i cittadini

La realizzazione e la gestione del sistema antifrode sarà affidata all'ANIA, che vanta oltre un decennio di esperienza nella gestione di banche dati di interesse pubblico. Non comporterà alcun costo per i cittadini o le imprese, ma offrirà numerosi vantaggi, tra cui la riduzione dei tentativi di frode e, di conseguenza, un potenziale calo dei premi assicurativi. La tecnologia avanzata, che include l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, permetterà di analizzare e identificare con maggio

Un impegno per la collettività

Maria Bianca Farina, Presidente di ANIA, ha dichiarato: “Ancora una volta il settore assicurativo si è messo a disposizione della comunità. Sono certa che la creazione di questo importante strumento informatico di contrasto alle frodi porterà un vantaggio sicuro e significativo per i cittadini e le imprese italiane”.

Benefici per cittadini e imprese .L'introduzione dell'archivio integrato antifrode rappresenta un vantaggio su più livelli: Sicurezza: maggiore controllo e prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Risparmio: perdite economiche minori per le aziende che potrebbero riflettersi in una riduzione dei premi. Trasparenza: uno strumento innovativo per garantire equità e correttezza nel trattamento dei sinistri.

Con questa iniziativa, l’ANIA conferma il proprio ruolo centrale nel migliorare l’efficienza e la sostenibilità del sistema assicurativo italiano, contribuendo alla protezione di cittadini e imprese. L’archivio integrato antifrode è una soluzione moderna e concreta per contrastare le frodi e costruire un settore più trasparente e sicuro per tutti.