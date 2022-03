Anne Lopez vince il concorso DS x MÉTIERS D'ART

Parte di DS DESIGN STUDIO PARIS, il dipartimento CMF (Colori, Materiali e Finiture) incarna il perfetto connubio tra design, lusso e competenza.

Provenienti da un team con diversi orizzonti creativi, questi designer sono costantemente alla ricerca delle linee, delle trame e delle sfumature più appropriate. Questa ricerca è supportata dalla competenza delle officine di tappezzeria e verniciatura, dalla qualità dei fornitori partner, ma anche dagli artigiani con cui DS Automobiles collabora fin dall'inizio per valorizzare le sue concept car e con cui lavora a stretto contatto per lo sviluppo di materiali futuri utilizzando qualità e processi esclusivi.

Spinti da questa ricerca sulla creatività e qualità, il team di DS Automobiles ha lanciato un concorso di design rivolto ai migliori artigiani francesi, in collaborazione con lo Studio Métiers Rares. L’obiettivo è stato quello di ricercare una maggiore innovazione nell'artigianato attraverso una sfida tecnica ed estetica percorrendo un approfondimento del legame creativo e innovativo tra DS Automobiles e questi professionisti affermati o emergenti della scena dell'artigianato creativo.

A partire da aprile 2021, il concorso DS x MÉTIERS D'ART si è articolato in quattro fasi. Per cominciare, i candidati hanno registrato un account e un comitato interno ha nominato dieci partecipanti che avrebbero prodotto dei campioni con un budget assegnato.

La selezione è stata condotta da una giuria composta dal team di DS Automobiles e figure di spicco nel campo dell'arte e del design (Pascal Morand, Presidente esecutivo della Fédération de la Haute Couture et de la Mode, Lison de Caunes, Master of Art in paglia intarsiata, Hubert Barrère , Direttore artistico della Maison Lesage e creatrice di corsetti, Anna Le Corno, ebanista e designer dell'Atelier Farouche Paris, Béatrice Foucher, CEO di DS Automobiles, Thierry Metroz, Direttore del design di DS Automobiles e Jean-Philippe Vanhulle, Responsabile dello studio di tappezzeria DS Automobiles ); a tre finaliste è stato poi chiesto di creare un rivestimento del pannello della porta di DS 9, entro un budget prestabilito. La giuria ha quindi nominato Anne Lopez vincitrice del primo concorso DS x MÉTIERS D'ART con DS Automobiles che le ha assegnato un budget per produrre le finiture interne di una DS 9 unica (chiamata DS 9 MÉTIERS D'ART).

Thierry Metroz, DS Automobiles Design Director: “Da quando è nata DS Automobiles, abbiamo stabilito numerose collaborazioni con organizzazioni, artisti e artigiani che hanno competenze straordinarie. DS x MÉTIERS D'ART fa parte di questa continua ricerca di innovazione. Questa è stata l'occasione per scoprire grandi talenti. Anne Lopez ha creato un design estremamente potente con una grande raffinatezza ed eleganza. Ho adorato il suo modo di portare movimento al suo lavoro e catturare la luce. Un insieme di caratteristiche che si adattano perfettamente allo spirito degli interni di DS 9 e hanno un impatto davvero sorprendente quando vedi l'abitacolo di DS 9 MÉTIERS D'ART”.

Anne Lopez, vincitrice di DS x MÉTIERS D'ART: “Ho trovato sorprendente e molto innovativo che un marchio di auto premium come DS Automobiles abbia invitato artisti professionisti a lavorare sulle finiture interne di un'auto. Sono stata ispirata dal concetto di movimento del vento e mi è sembrato logico trasmettere questa dinamica. Fin dal primo momento mi sono innamorata della forma della portiera e l'ho immaginata come un'ala. Ho ipotizzato una specie di piumaggio di una creatura che fosse un ibrido tra un uccello e un rettile, tra piume e squame. Le discussioni con la giuria sono state molto istruttive. Siamo stati spinti ad andare ancora oltre e sono felice e orgogliosa di essere stata eletta come vincitrice”.

DS 9 MÉTIERS D'ART introduce un rivestimento interno rifinito a stucco. Il rivestimento è inciso dall'artista e si asciuga gradualmente. Il movimento dato alle parti è supportato dall'interazione di colori con aree che catturano la luce, in particolare attraverso la doratura, contro le altre in ombra. Sarà possibile apprezzare questo prototipo DS 9 MÉTIERS D'ART presso alcuni dei DS STORES selezionati.

Un secondo DS x MÉTIERS D'ART sarà organizzato tra il 2022 e il 2023 per promuovere e incoraggiare questo percorso di accrescimento di un know how ispirato all’arte e alla qualità delle lavorazioni artigianali.

DS Automobiles sarà inoltre partner della prossima Revelations, biennale internazionale per l'artigianato e il design, dal 9 al 12 giugno al Grand Palais Éphémère di Parigi. Il marchio dimostrerà la sua esperienza attraverso l’esposizione di DS AERO SPORT LOUNGE, la concept car introdotta nel 2020.