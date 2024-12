Arnaud Belloni: racconta la rivoluzione emozionale del marketing Renault

Arnaud Belloni, direttore globale del marketing Renault, è un nome che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione di analisti e professionisti del settore.

Con una carriera trentennale alle spalle, Belloni è il protagonista di una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’auto. Il suo approccio – basato su emozioni, narrazioni e strategie innovative – sta riscrivendo le regole del marketing automobilistico.

In questa intervista Belloni condivide la sua visione sul futuro dell’auto, racconta il rilancio di icone come la Renault 5 e spiega come il marketing possa diventare il motore principale per trasformare un marchio.

L’inizio di una rivoluzione

“Quando sono arrivato in Renault quattro anni fa,” racconta Belloni, “il nostro CEO Luca de Meo mi ha detto chiaramente: dobbiamo trasformare l’immagine del marchio. Non era solo questione di prodotti, ma di riscoprire l’identità autentica di Renault. Questo significava mettere l’auto al centro della nostra strategia, celebrare la bellezza, la tecnologia e il design.”

Belloni descrive come il marketing sia diventato il pilastro centrale di questa trasformazione. “Abbiamo deciso di parlare al cuore delle persone. Vogliamo che i nostri clienti si innamorino delle auto Renault, non solo per le loro caratteristiche tecniche, ma per quello che rappresentano.”

Il ritorno delle icone: Renault 5

Uno dei progetti più ambiziosi di Belloni è stato il rilancio della Renault 5, un’auto che rappresenta un pezzo di storia dell’industria automobilistica. “La Renault 5 è più di un’auto. È un simbolo. Quando abbiamo deciso di rilanciarla, ci siamo impegnati a rispettare la sua essenza originale, reinterpretandola in chiave moderna. Il design è rimasto fedele alle sue radici, ma l’abbiamo dotata di tecnologia all’avanguardia. Questo ha creato un’empatia immediata con il pubblico.”

Secondo Belloni, il successo di operazioni di questo tipo risiede nella capacità di suscitare emozioni. “Le persone vogliono qualcosa che riconoscano, ma che le sorprenda allo stesso tempo. Questo è il segreto dietro il successo della Renault 5.”

Un marketing ispirato al lusso

“Negli ultimi anni,” spiega Belloni, “l’industria automobilistica ha perso il suo tocco nel marketing. Troppi brand si sono concentrati esclusivamente sulle caratteristiche tecniche, dimenticando l’importanza di raccontare una storia. Al contrario, il lusso è riuscito a perfezionare queste tecniche. Il lusso si basa su narrazioni, qualità senza compromessi e un’identità forte. In Renault, abbiamo adottato lo stesso approccio: raccontiamo storie, creiamo esperienze.”

Una delle iniziative più emblematiche di questa strategia è stata la partecipazione della Renault 5 alla serie “Emily in Paris”. “Ci sono voluti tre anni di negoziazioni per inserire la nostra auto in questa serie. Ma il risultato è stato incredibile. La Renault 5 è diventata un’icona di stile e innovazione, raggiungendo milioni di spettatori in tutto il mondo.”

L’importanza dei dettagli

Belloni sottolinea quanto siano fondamentali i dettagli nel marketing. “Dalla scelta della musica nelle pubblicità alla fotografia, tutto deve essere perfetto. Ogni dettaglio contribuisce a costruire l’immagine del marchio. Per esempio, abbiamo lavorato su uno spot della Renault 4 in Cile per catturare una luce invernale unica. Questi dettagli creano un legame emozionale con il pubblico.”

La sfida dll’elettrico

La transizione all’elettrico è una delle sfide più grandi per l’industria automobilistica. Belloni spiega come Renault stia affrontando questa rivoluzione. “Abbiamo deciso di rendere l’elettrico desiderabile. Troppe auto elettriche sul mercato mancano di fascino. Noi abbiamo puntato sul design e sulla tecnologia. Lavoriamo molto sulla pedagogia per spiegare i vantaggi dell’elettrico, ma senza mai dimenticare di parlare al cuore delle persone.” Un esempio è la Renault 5, un’auto 100% elettrica, che Belloni descrive come “un prodotto che tutti vogliono acquistare, non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma per la sua bellezza e personalità.”

Conquistare le nuove generazioni

Secondo Belloni, tecnologia e sostenibilità sono gli elementi chiave per attrarre le nuove generazioni. “I giovani vogliono auto connesse, che offrano un’esperienza simile a quella dei loro smartphone. Inoltre, sono molto sensibili all’impatto ambientale. Materiali riciclabili e pelle vegan sono ormai richieste fondamentali. Ma, al di là di tutto, resta fondamentale il design. La bellezza continua a essere un fattore decisivo, anche per le nuove generazioni.” Belloni racconta con orgoglio come i suoi figli abbiano reagito alla Renault 5: “Quando ho mostrato loro l’auto, l’hanno adorata. Per loro, è il vero prodotto moderno: esteticamente attraente e tecnologicamente avanzato.

Il futuro di Renault

Arnaud Belloni termina la nostra conversazione con uno sguardo fiducioso verso il futuro. “Il nostro lavoro è creare valore, non solo per l’azienda, ma per le persone che scelgono Renault. Vogliamo che ogni cliente si senta parte di una storia più grande, fatta di emozioni, innovazione e rispetto per l’ambiente.”

Con il suo approccio unico al marketing, Belloni sta trasformando Renault in un marchio che non solo produce auto, ma crea esperienze indimenticabili. E mentre il mondo dell’auto continua a evolversi, Renault sembra pronta a guidare questa rivoluzione con un mix di tradizione e innovazione.