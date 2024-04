Arrivano le nuove Jeep Renegade e Compass e-Hybrid

Jeep porta l'innovazione sostenibile al livello successivo con il lancio delle versioni e-Hybrid di Renegade e Compass MY24.

Questi due modelli rappresentano un importante passo in avanti nella strategia di elettrificazione del brand, offrendo una combinazione ottimale di efficienza, prestazioni e comfort. Il Proving Ground di Balocco, un luogo simbolo dell'eccellenza italiana nell'automotive, è stato il palcoscenico per la presentazione di questi veicoli all'avanguardia, che mirano a diventare il nuovo punto di riferimento per chi cerca un accesso alla mobilità elettrica senza compromessi.

La motorizzazione e-Hybrid di Jeep è un vero gioiello tecnologico, capace di gestire automaticamente e senza soluzione di continuità il passaggio tra propulsione 100% elettrica, ibrida e a combustione interna. Grazie a un sofisticato sistema di controllo e a un pacco batteria da 48V, i veicoli offrono prestazioni eccezionali in ogni situazione, dalla guida fluida e silenziosa in città alla potenza necessaria per le accelerazioni più impegnative.

Jeep Renegade MY24: non solo tecnologia, ma anche comfort e design. L'allestimento Renegade base offre cerchi in lega da 16 pollici, sedili in stoffa e fendinebbia, mentre l'allestimento Altitude aggiunge un tocco di classe con fari anteriori e posteriori Full LED, climatizzazione automatica e un'interfaccia multimediale all'avanguardia. Il top di gamma, Summit, soddisfa le esigenze più esigenti con cerchi in lega da 18 pollici, sedili anteriori riscaldati e un livello di comfort e lusso senza precedenti.

Jeep Compass MY24: eleganza e prestazioni si fondono nell'allestimento Altitude, che offre elementi esterni e interni di pregio come i catarifrangenti full LED, DLO cromato e sedili in tessuto/vinile. L'allestimento Summit spinge oltre il concetto di lusso con cerchi in lega diamantati da 19 pollici e tetto nero bicolore, garantendo un'esperienza di guida superiore sotto ogni aspetto.

La linea e-Hybrid di Jeep Renegade e Compass MY24 è una testimonianza dell'impegno del marchio verso una mobilità sostenibile che non sacrifica le prestazioni. Con queste novità, Jeep conferma il suo ruolo di leader nell'innovazione automobilistica, offrendo ai suoi clienti soluzioni avanzate per un futuro più verde e più efficiente.