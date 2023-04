Aston Martin rafforza il team con quattro nuove nomine

Aston Martin rafforza le proprie competenze in materia di industria ed elettrificazione con la nomina di quattro nuove posizioni dirigenziali a supporto della continua trasformazione dell'azienda.

L'azienda accoglie Vincenzo Regazzoni in qualità di Chief Industrial Officer, posizione creata ex novo per supervisionare tutte le operazioni di produzione. Negli ultimi mesi Regazzoni ha lavorato come consulente per Aston Martin, e vanta una vasta esperienza nel segmento a basso volume delle auto di lusso, tra cui la sua ultima posizione come Chief Manufacturing Officer della Ferrari.

Aston Martin è inoltre lieta di annunciare la nomina di Giorgio Lasagni a Chief Procurement Officer. Concentrandosi sul rafforzamento delle relazioni strategiche, Lasagni guiderà la funzione di approvvigionamento di Aston Martin e migliorerà ulteriormente la sua strategia di supply chain. Dopo aver sviluppato i modelli di riferimento per le funzioni di acquisto e sviluppo dei fornitori nell’industria automobilistica ad alte prestazioni e in altri settori, Lasagni ha ricoperto nella sua carriera il ruolo di Purchasing and Supplier Development Director in Ferrari e di Engine Manufacturing Director per Ferrari e Maserati.

Le nomine includono la nuova posizione di Michael Straughan come consulente esecutivo dell'amministratore delegato. Facendo ricorso alla sua vasta esperienza operativa nel settore del lusso, Straughan si concentrerà in particolare sull'ulteriore rafforzamento delle partnership della catena di fornitura di Aston Martin, in un momento in cui l'azienda entra in un rilevante periodo di lancio di nuovi prodotti.

Il produttore britannico di auto extralusso ha inoltre compiuto un altro passo avanti verso il suo entusiasmante ingresso nel mondo della guida interamente elettrica, con la nomina di Paul Thomas, esperto nella tecnologia dei veicoli elettrici a batteria (BEV), a BEV Chief Engineer, nuovo ruolo responsabile del team interno specializzato nell'elettrificazione.