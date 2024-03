Audi chiude un 2023 in solida crescita

Nonostante le sfide macroeconomiche, il Gruppo Audi ha registrato un solido anno fiscale 2023.

Con un aumento dei ricavi del 13,1%, raggiungendo i 69,9 miliardi di euro, e un utile operativo di 6,3 miliardi di euro, Audi ha dimostrato resilienza e forza nel settore automobilistico. Il margine operativo si è attestato al 9,0%, mentre il flusso di cassa netto è rimasto robusto a 4,7 miliardi di euro, confermando la solidità finanziaria dell'azienda.

Innovazione al centro: L'ascesa dell'Audi Q6 e-tron

Il 2023 ha segnato l'arrivo della Q6 e-tron, il primo modello Audi sulla nuova Premium Platform Electric (PPE), co-sviluppata con Porsche. Questo modello rappresenta un punto di svolta tecnologico per Audi nel campo della mobilità elettrica, offrendo avanzamenti in termini di efficienza, autonomia e design. Con più di 20 nuovi modelli previsti per il 2024 e il 2025, Audi sta accelerando la sua trasformazione verso un futuro elettrico.

Crescita globale e focus sulla Cina

Nel 2023, Audi ha registrato una crescita significativa in tutti i mercati chiave, con un incremento del 17,4% delle consegne rispetto all'anno precedente. In particolare, la Cina si conferma un mercato strategico, con piani per la produzione di veicoli elettrici specifici per questo mercato tramite la joint venture Audi FAW NEV Company Ltd. Audi continua ad adattare la sua offerta alle specifiche esigenze regionali per mantenere la propria competitività.

Rivoluzione elettrica e connettività

Il successo nelle vendite dei modelli completamente elettrici, che hanno visto un aumento del 51% nel 2023, sottolinea l'impegno di Audi verso la sostenibilità. La nuova piattaforma PPE e il lancio dell'Audi Q6 e-tron sono esempi del focus dell'azienda sull'innovazione e sulla creazione di veicoli che definiscono il futuro della mobilità. Audi punta inoltre alla leadership nei veicoli definiti dal software, collaborando con CARIAD e il Gruppo Volkswagen per sviluppare la prossima generazione di auto elettriche.

Un futuro solido e sostenibile

Con una proiezione di ricavi tra i 63 e i 68 miliardi di euro per il 2024, Audi guarda al futuro con fiducia. L'azienda si prepara a un ambiente economico ancora difficile, puntando su un'offerta flessibile di sistemi di propulsione e sull'espansione del suo portafoglio elettrico. La strategia di Audi è chiara: innovare per rimanere leader nel settore automobilistico, con un impegno costante verso la sostenibilità e la mobilità del futuro.

Il 2023 è stato un anno di crescita e innovazione per Audi, che ha dimostrato di poter navigare con successo in un contesto economico complesso. Con il lancio di modelli rivoluzionari come la Q6 e-tron e l'impegno verso la mobilità elettrica, Audi si posiziona come leader nel settore, pronto ad affrontare le sfide future con solidità finanziaria e una visione orientata all'innovazione.