AUDI in Cina: nuovo brand e concept elettrico per il futuro della mobilità premium

Audi segna un’importante svolta strategica in Cina con il lancio di un nuovo brand: il nome AUDI, scritto a lettere maiuscole e senza i celebri quattro anelli,

si prepara a rappresentare la casa automobilistica tedesca per le future generazioni di veicoli elettrici destinati esclusivamente al mercato cinese. La presentazione del concept AUDI E e l’avvio di una partnership con il costruttore locale SAIC confermano l’impegno di Audi verso un approccio innovativo e specifico per uno dei mercati più rilevanti al mondo.

Un nuovo marchio per la mobilità elettrica in Cina

La scelta di rinnovare il marchio e adattarlo alle peculiarità del mercato cinese riflette il ruolo pionieristico di Audi nella regione, dove il marchio è presente dal 1988 come primo costruttore premium europeo. “Con il lancio del nuovo marchio dedicato alla futura generazione di modelli full electric per la Cina, stiamo tracciando strade innovative per attrarre nuovi clienti orientati alla tecnologia e alla digitalizzazione avanzata,” ha dichiarato Gernot Döllner, CEO di Audi AG.

L’evoluzione del marchio AUDI senza l’iconico logo dei quattro anelli sottolinea la volontà di Audi di mantenere le sue radici, pur adattandosi alla cultura e alle aspettative della clientela cinese. La concept car AUDI E è la prima incarnazione di questo nuovo approccio, sviluppata da team di progettazione tedeschi e cinesi per rispondere alle esigenze dei consumatori cinesi, noti per la loro passione per la tecnologia e la connettività avanzata.

AUDI e SAIC: una collaborazione per innovare il mercato cinese

La collaborazione tra AUDI e SAIC rappresenta il meglio di due mondi: Audi contribuisce con il suo know-how in design, sviluppo tecnologico e produzione, mentre SAIC apporta la sua profonda conoscenza del mercato cinese e la capacità di adattarsi rapidamente alle sue dinamiche. “La collaborazione tra AUDI e SAIC riflette lo spirito del ‘meglio dei due mondi’, consentendoci di sviluppare, produrre e distribuire i nuovi modelli in modo rapido ed efficiente,” ha affermato Fermín Soneira, CEO del progetto di cooperazione tra AUDI AG e SAIC Motors.

Questa partnership mira a ridurre i tempi di sviluppo di oltre il 30%, con il primo modello previsto entro la metà del 2025. L'Advanced Digitized Platform, sviluppata congiuntamente, costituisce la base per una nuova generazione di veicoli intelligenti e connessi, progettati esclusivamente per il mercato cinese e mirati a soddisfare le elevate aspettative dei clienti premium locali.

AUDI E Concept: potenza, autonomia e connettività

Il concept AUDI E rappresenta una svolta per la mobilità elettrica premium in Cina. Con una lunghezza di 4.870 mm, un design Sportback elegante e minimalista, e un abitacolo spazioso e connesso, AUDI E è una vettura concepita per la nuova generazione di automobilisti cinesi. Dotata di trazione integrale elettrica quattro, la AUDI E sviluppa 775 CV e 800 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi.

La batteria da 100 kWh con tensione a 800 Volt garantisce un’autonomia di oltre 700 km nel ciclo CLTC e supporta la ricarica iper fast, che consente di recuperare fino a 370 km in soli 10 minuti. Gli interni, sviluppati dal Beijing Design Studio, sono pensati come un’oasi digitale e urbana, adatta alle megalopoli cinesi. Il sistema operativo AUDI OS e il display touch 4K offrono un’esperienza utente intuitiva, mentre l’Audi Assistant, un avatar basato su intelligenza artificiale, assicura un’interazione fluida e user-friendly.

Un sistema operativo avanzato e un avatar digitale per l’esperienza Audi

Il sistema operativo AUDI OS, studiato per i nuovi modelli elettrici cinesi, permette una navigazione digitale adattiva e personalizzata, mentre il nuovo app store è accessibile tramite riconoscimento facciale e integra i device personali degli utenti. Al centro dell’esperienza digitale si trova l’Audi Assistant, un avatar intelligente basato su intelligenza artificiale che consente un’interazione semplice e naturale attraverso comandi tattili e vocali. Il sistema permette inoltre agli utenti di navigare tra i contenuti del display 4K curvo grazie all’Audi Control, una barra touch intuitiva posta in cima alla plancia.

Con il nuovo brand e la piattaforma tecnologica condivisa, AUDI si prepara a ridefinire il settore della mobilità elettrica premium in Cina. La partnership con SAIC e il lancio di modelli completamente elettrici come l’AUDI E dimostrano la volontà di Audi di investire in modo significativo nel mercato cinese, puntando su innovazione, prestazioni e digitalizzazione avanzata per conquistare una nuova generazione di clienti.