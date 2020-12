Audi Italia tra i protagonisti dell’evento Tech For Humans

Audi Italia conferma la sua fiducia nelle nuove generazioni e nell’innovazione sostenendo “Tech for Humans”, l’evento organizzato da We Are Tomorrow, la piattaforma dedicata all'innovazione più dinamica d'Italia. In streaming il 9 e 10 dicembre, alcuni tra gli esperti e innovatori più importanti del Paese (e non solo) condivideranno le loro idee per un futuro migliore e più sostenibile. Responsabilità sociale, l’ecosistema delle startup, il futuro dell’innovazione e i cambiamenti del mondo del lavoro sono i quattro temi al centro del dibattito. Nelle due giornate, si alterneranno nomi rilevanti, tra cui Fabio Cannavale (Ceo e fondatore di LastMinute), Giada Zhang (Ceo di Mulan Group), Eugenio Sapora (DM Italia di Too Good To Go), Virginia Stagni (BDM Financial Times) e altri. Sarà un evento unico, in un momento storico che avverte il bisogno di rinascita e innovazione. Tra i protagonisti i ragazzi della terza wave di WeGeneration, il percorso laboratorio per giovani talenti che vede Audi Italia e H-FARM insieme per sostenere la cultura dell’innovazione e del cambiamento. I ragazzi verranno introdotti da Riccardo Donadon, fondatore di H-FARM, che parlerà del progetto di H-FARM Campus, un luogo unico in cui la contaminazione tra aziende e nuove generazioni trova la sua massima espressione, così come avviene nella partnership tra H-FARM e Audi Italia. Tema del commitment di questa edizione di WeGeneration, che vede protagonisti 5 studenti universitari guidati dal mentor Tudor Laurini, in arte Klaus, è la bellezza, nelle sue diverse accezioni e forme, da scoprire anche quando non è evidente, attraverso anche gli strumenti offerti dalla tecnologia, in una combinazione unica di mondo digitale e analogico.