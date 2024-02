Auto elettrica: Italia oltre 50.000 punti di icarica, supera l'Europa

Nel 2023, l'Italia ha segnato una tappa importante nel percorso verso la mobilità elettrica, stabilendo un nuovo record nell'espansione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Con 50.678 punti di ricarica pubblici installati, il Paese ha superato notevolmente i risultati del 2022, confermandosi tra i leader in Europa in questo ambito.

La Lombardia si conferma come la regione con il maggior numero di punti di ricarica, mentre la Campania si distingue per il maggiore incremento annuale. Sorprendentemente, Napoli emerge come la città con più punti di ricarica per unità di superficie, superando metropoli come Milano e Roma.

L'espansione non si limita alle aree urbane; i punti di ricarica lungo le autostrade italiane hanno quasi raddoppiato, segnando un progresso significativo nella facilitazione dei viaggi a lunga distanza per gli utenti di veicoli elettrici. Nonostante ciò, alcune sfide rimangono, come la necessità di semplificare le procedure autorizzative e assicurare una connessione efficiente alla rete energetica.

A livello europeo, l'Italia si distingue per il rapporto tra punti di ricarica e veicoli elettrici circolanti, superando Francia, Germania e Regno Unito. Tale risultato evidenzia l'impegno del Paese nell'adottare una mobilità sostenibile, nonostante necessiti di ulteriori sforzi per incrementare la diffusione dei veicoli elettrici tra i consumatori.

Il segretario generale di Motus-E, Francesco Naso, sottolinea l'importanza di proseguire su questa strada, migliorando e ampliando la rete di ricarica. La revisione dell'Ecobonus e l'adeguamento delle politiche relative ai prezzi dei veicoli elettrici rappresentano passi fondamentali per mantenere l'Italia in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e per stimolare il mercato dei veicoli elettrici.

Il 2023 si rivela un anno di successo per l'infrastruttura di ricarica italiana, posizionando il Paese in una posizione di rilievo nel panorama europeo della mobilità elettrica. La continua crescita e l'adozione di politiche integrate saranno cruciali per sostenere questo sviluppo e per affrontare le sfide future nel settore.