BAW1 TC8 la minicar elettriche pronta per la rivoluzione urbana a 4 ruote, prezzi e autonomia

Dopo l'anteprima a EICMA 2024, TC8 Srl annuncia l'avvio della commercializzazione della gamma BAW International in Italia.

La protagonista è BAW1, una minicar full electric che risponde alle esigenze della mobilità urbana e suburbana grazie a dimensioni compatte e un'autonomia fino a 170 km. Disponibile nelle versioni a 2 e 4 posti per il trasporto passeggeri e nella variante cargo, questa citycar elettrica è pensata per chi cerca praticità e costi di gestione contenuti.

Un quadriciclo elettrico che rivoluziona la città

BAW1 appartiene alla categoria L7 ed è guidabile a partire dai 16 anni. Con una lunghezza di poco più di tre metri e un abitacolo spazioso, si distingue per la sua versatilità. La versione a quattro posti colma il vuoto lasciato da molte case automobilistiche nel segmento delle citycar, mentre le configurazioni a due posti offrono più spazio di carico, risultando ideali anche per l'uso commerciale.

Specifiche tecniche e autonomia

BAW1 monta una batteria da 13,7 kWh che garantisce un'autonomia di 170 km, con una velocità massima di 90 km/h. Per la versione cargo è disponibile una batteria più capiente da 17,2 kWh per un utilizzo prolungato. La trazione è posteriore e la meccanica è curata con sospensioni anteriori MacPherson e impianto frenante misto dischi/tamburo. Il telaio è a scocca portante, progettato per offrire una guida sicura e confortevole.

Design elegante e dotazioni di serie

Il design geometrico e moderno di BAW1 è arricchito da protezioni laterali antiurto, ideali per la guida cittadina. Gli interni, spaziosi e ben rifiniti, comprendono un doppio display da 10,25 pollici ad alta definizione, radio, Bluetooth, comandi a distanza per le porte, retrocamera e monitoraggio della pressione degli pneumatici. Tra gli optional figurano il climatizzatore e il pacchetto di sicurezza con ABS, EBD, ESP e airbag.

Colori e prezzi

BAW1 è disponibile in cinque combinazioni di colori, tra cui quattro bicolor: rosso, verde acqua marina e grigio scuro con tetto bianco, bianco con tetto nero e "total black". Il rosso con tetto bianco è l'opzione base senza sovrapprezzo. Per gli interni, TC8 ha scelto tessuti neri più adatti ai gusti del mercato italiano.

Il prezzo promozionale per il lancio parte da 13.900 euro IVA inclusa, con climatizzatore in omaggio. Resta in attesa una possibile proroga degli incentivi statali per il 2025.

Garanzia e assistenza post-vendita

BAW1 offre una garanzia di 3 anni o 100.000 km sul veicolo e 8 anni o 120.000 km sulla batteria. TC8 assicura un servizio post-vendita efficiente con ricambi disponibili in tempi rapidi, consolidando la sua reputazione nel mercato automotive italiano.

Con un mix di tecnologia, design e praticità, BAW1 si candida come una delle soluzioni più interessanti per chi cerca una mobilità sostenibile e agile nelle città italiane.