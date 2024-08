Bentley Continental GT Speed: debutto esclusivo alla Monterey Car Week 2024

Bentley ha scelto la prestigiosa Monterey Car Week 2024 per il debutto negli Stati Uniti della quarta generazione della Continental GT Speed,

un modello che segna un nuovo capitolo nella storia della casa automobilistica inglese. Questo lancio è reso ancora più esclusivo grazie alla divisione Mulliner, che ha personalizzato il modello con dettagli unici, esaltando l’eleganza e le prestazioni che da sempre caratterizzano Bentley.

Durante l’evento, i visitatori hanno potuto ammirare una GT Speed caratterizzata da un audace tema cromatico "Orange Flame Satin", un colore che richiede oltre 55 ore di lavoro artigianale per essere applicato alla perfezione. Il nero lucido, utilizzato per gli elementi esterni, i cerchi da 22" e i loghi autolivellanti, crea un contrasto sofisticato e moderno con la carrozzeria arancione, completato da uno scarico sportivo e dall’impianto audio Naim for Bentley.

Gli interni, completamente personalizzati secondo la Personal Commissioning Guide di Mulliner, presentano un’abitazione lussuosa in Gravity Grey e pelle Brunel, arricchita da accenti arancioni che riprendono il tema esterno. Le finiture tecniche, come la trapuntatura moderna e il dark chrome, aggiungono un ulteriore tocco di raffinatezza.

Ma la Monterey Car Week non è solo il palcoscenico per il debutto della GT Speed. Bentley ha portato anche la Speed Six Continuation Series e la S2 Drophead Coupé del 1961, che si esibiranno nelle strade della California, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica e irripetibile. Inoltre, la cena iconica di Bentley a Seal Rock vedrà la partecipazione di questi modelli storici, creando una serata indimenticabile per gli appassionati del marchio.

Sotto il cofano della nuova Continental GT Speed pulsa il nuovissimo motore Ultra Performance Hybrid da 782 CV, un V8 biturbo da 4,0 litri che lavora in tandem con un motore elettrico, offrendo prestazioni straordinarie: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e una velocità massima di 335 km/h. Questa supercar per tutti i giorni è anche ecologicamente avanzata, con emissioni di CO2 di soli 29 g/km e un’autonomia totale di oltre 800 chilometri.

La nuova GT Speed, disponibile sia in versione coupé che cabriolet, verrà prodotta interamente a mano presso la Dream Factory di Bentley a Crewe, in Inghilterra, con le prime consegne previste per il quarto trimestre del 2024. Bentley continua così a ridefinire il concetto di lusso artigianale, mantenendo salda la sua reputazione di eccellenza e innovazione nel mondo automobilistico.