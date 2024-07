Bentley Continental GT Speed: debutto europeo al Concorso di Eleganza di Tegernsee

Bentley Motors ha annunciato l'attesissimo debutto europeo della nuova Continental GT Speed di quarta generazione.

La Bentley stradale più potente di sempre sarà presentata al pubblico durante la prima edizione del Concorso di Eleganza di Tegernsee, in Germania, nel weekend del 26-27 luglio. Questo evento rappresenta un palcoscenico perfetto per la Grand Tourer britannica, combinando prestazioni di alta gamma con un lusso senza pari.

La Continental GT Speed è alimentata dal gruppo propulsore "Ultra Performance Hybrid" che eroga 782 CV e 1.000 Nm di coppia. Questo straordinario propulsore consente alla vettura di raggiungere lo 0-100 km/h in soli 3,2 secondi e una velocità massima di 335 km/h. Nonostante le impressionanti performance, la GT Speed è anche attenta all'ambiente, grazie alla possibilità di percorrere fino a 81 km in modalità esclusivamente elettrica e con emissioni di CO2 di soli 29 g/km nel ciclo di guida WLTP. La combinazione del motore V8 con un motore elettrico e una batteria plug-in da 25,9 kWh offre una sintesi perfetta tra potenza e sostenibilità.

La nuova Continental GT Speed introduce un'evoluzione nel linguaggio di design Bentley. Le linee esterne e interne sono state ridefinite per esaltare il lusso artigianale che contraddistingue il marchio. Il nuovo design presenta tratti più muscolosi e dinamici, mantenendo al contempo un aspetto contemporaneo. I fari anteriori singoli rappresentano una rivoluzione estetica per Bentley, sottolineando l'innovazione e l'attenzione al dettaglio.

All'interno, l'abitacolo a quattro posti è stato arricchito con tecnologia avanzata e materiali di altissima qualità. I sedili wellness, la ionizzazione dell'aria e i rivestimenti in pelle tridimensionale e testurizzata offrono un comfort ineguagliabile. La trapuntatura rivista e la nuova finitura cromata scura aggiungono un tocco di eleganza moderna.

La Continental GT Speed è dotata del Bentley Performance Active Chassis, che include la trazione integrale attiva, il differenziale elettronico a slittamento limitato, le quattro ruote sterzanti e il Bentley Dynamic Ride. Questi sistemi avanzati garantiscono una guida precisa e coinvolgente, unendo prestazioni sportive a un comfort straordinario.

Marco van Aalten, Head of Germany at Bentley Motors Europe, ha commentato: "Il nuovo Concorso d'Eleganza sul lago Tegernsee in Baviera offre l'ambiente perfetto per celebrare il debutto europeo della nostra Grand Tourer. La nuova Continental GT Speed in versione cabriolet si sposerà perfettamente con i gioielli, la moda e le esperienze più esclusive ed eleganti del concorso. Ci auguriamo che i clienti vengano ad ammirare il connubio definitivo tra prestazioni da supercar e lusso artigianale in un ambiente unico e lussuoso dove si incontrano i gusti degli amanti delle auto."

Il Concorso d'Eleganza di Tegernsee presenterà 50 splendide auto selezionate da un comitato internazionale di esperti del settore automobilistico. Più di 60 veicoli saranno messi all'asta da RM Sotheby's, con una serie di auto invitate appositamente ogni giorno. Questo evento rappresenta una celebrazione dell'eccellenza automobilistica, del design e del lusso, offrendo un'occasione unica per ammirare alcune delle vetture più prestigiose e desiderabili del mondo.

La Bentley Continental GT Speed, con il suo debutto europeo, promette di essere una delle stelle indiscusse del concorso. La combinazione di tecnologia avanzata, design innovativo e prestazioni eccezionali rende questa vettura un vero gioiello dell'ingegneria automobilistica.

Il debutto europeo della nuova Bentley Continental GT Speed al Concorso di Eleganza di Tegernsee segna un momento importante per il marchio britannico. Con le sue straordinarie performance, il design raffinato e le tecnologie all'avanguardia, la Continental GT Speed si conferma come una delle auto più esclusive e ambite del panorama automobilistico contemporaneo.