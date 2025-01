BMW Italia: un 2024 da record con leadership nel segmento premium

Il 2024 sarà ricordato come un anno straordinario per BMW Italia, che ha raggiunto traguardi storici, consolidando la sua leadership nel segmento premium.

Con 71.046 immatricolazioni, il brand ha registrato una crescita del 17,4% rispetto al 2023, segnando la miglior performance mai vista sul mercato italiano.

“Un anno di crescita qualitativa e quantitativa”

“Abbiamo segnato una crescita che abbraccia tutti i segmenti di mercato e tutte le aree di business – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia – includendo le motorizzazioni elettrificate e il segmento delle auto sportive ad alte prestazioni con BMW M. Una performance consistente, robusta e di stile”. La quota di mercato premium di BMW è salita al 28,8% (+3,7 punti rispetto al 2023), conquistando un pubblico sempre più giovane e appassionato di design, tecnologia e innovazione digitale.

Elettrificazione e performance sportive in forte crescita

Il segmento delle vetture elettriche ha visto un aumento del 29,7% rispetto al 2023, con 4.026 unità vendute, contribuendo a consolidare la posizione di BMW come punto di riferimento nel settore della mobilità sostenibile. Parallelamente, il brand BMW M ha continuato a rappresentare l’apice delle prestazioni sportive, catturando l’attenzione degli appassionati di alte prestazioni.

BMW Motorrad e MINI: successi e trasformazioni

Anche BMW Motorrad ha registrato un anno da record, con 16.550 unità immatricolate (+2,4%) e una leadership indiscussa nei segmenti oltre 750 cc e delle moto elettriche, grazie al successo dei modelli CE02 e CE04.

Per MINI, il 2024 ha segnato un importante passo verso l’innovazione con la trasformazione del business retail attraverso il modello di agenzia e il rinnovamento completo della gamma. In Italia, 12.306 MINI sono state acquistate, confermando il successo della strategia del brand.

Un’esperienza cliente trasformata: la visione “human centric” di BMW Italia

La rete di concessionari BMW Italia ha giocato un ruolo cruciale, offrendo un servizio di eccellenza orientato al cliente. Progetti come la House of BMW di Milano e Retail Next hanno rivoluzionato il concetto di concessionaria, trasformandola in uno spazio caldo e accogliente, simile a una lounge o a uno showroom di moda. “Ogni dettaglio conta – ha concluso Di Silvestre – e il nostro obiettivo è offrire un’esperienza immersiva che crei una connessione emozionale profonda con i nostri clienti”.

Con risultati straordinari nel 2024, BMW Italia non solo consolida la sua leadership nel segmento premium, ma getta solide basi per il futuro, puntando su innovazione, sostenibilità ed eccellenza nell’esperienza cliente. Un successo che premia la visione del brand e la dedizione del team italiano.