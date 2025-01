BMW iX 2025: più autonomia, potenza e lusso per il SUV elettrico di Monaco

BMW continua la sua corsa verso l’elettrificazione con la nuova iX, il SUV elettrico che unisce lusso, sportività e innovazione tecnologica.

Il modello 2025 si aggiorna con una maggiore autonomia, prestazioni ottimizzate e un design affinato, mantenendo il carattere distintivo di Sports Activity Vehicle (SAV). Grazie all’integrazione delle più avanzate soluzioni BMW EfficientDynamics e BMW eDrive, la nuova iX segna un ulteriore passo avanti nella strategia elettrica del marchio.

Autonomia record e consumi ottimizzati

La BMW iX 2025 introduce un pacchetto di ottimizzazione dell’efficienza che le consente di raggiungere un’autonomia WLTP fino a 701 km nella versione xDrive60. Un risultato notevole, ottenuto attraverso miglioramenti nella gestione dell’elettronica di potenza, nell’ottimizzazione del software e nell’efficienza aerodinamica.

Il consumo energetico nel ciclo WLTP è stato ridotto di oltre l’8%, grazie anche alla messa a punto degli pneumatici e alla taratura del telaio. Per la BMW iX xDrive60, ciò si traduce in circa 60 km di autonomia aggiuntiva rispetto alla generazione precedente. Il pacchetto EfficientDynamics, integrato su tutte le varianti di modello, migliora ulteriormente le prestazioni del veicolo in termini di recupero energetico e gestione dell’autonomia residua.

Nuove versioni e potenza maggiorata

A partire dalla primavera 2025, la BMW iX sarà disponibile in tre varianti:

BMW iX xDrive45 (408 CV, 490-602 km di autonomia WLTP);

BMW iX xDrive60 (544 CV, 563-701 km di autonomia WLTP);

BMW iX M70 xDrive (659 CV, 521-600 km di autonomia WLTP).

L’incremento di potenza è tangibile in ogni versione: la xDrive45 guadagna 82 CV rispetto al passato, mentre la xDrive60 offre un surplus di 21 CV. Il modello di punta M70 xDrive sfoggia una coppia massima di 1.100 Nm e accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi.

Design evoluto e dettagli esclusivi

Lo stile della nuova iX si fa ancora più deciso, con la griglia a doppio rene BMW ridisegnata e illuminata nella versione Iconic Glow (di serie sulla M70 xDrive). I nuovi fari a LED con elementi verticali migliorano la firma luminosa, mentre il pacchetto M Sport aggiunge dettagli sportivi come grandi prese d’aria anteriori e paraurti posteriori più scolpiti.

Tra le nuove colorazioni figurano Arctic Race Blue, Dune Grey, Carbon Black e le esclusive verniciature opache BMW Individual. Per chi desidera un look ancora più raffinato, l’Exterior Line Titanium Bronze conferisce un tocco premium alla xDrive45 e alla xDrive60.

Interni premium e tecnologia avanzata

All’interno, la BMW iX 2025 continua a puntare su lusso e tecnologia. Il pacchetto M Sport introduce sedili multifunzione M con rivestimento in microfibra Sensatec, volante sportivo e finiture Dark Silver. Il tetto panoramico Sky Lounge, il sistema audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound e la ventilazione attiva dei sedili amplificano l’esperienza di bordo.

Sul fronte tecnologico, la BMW iX adotta l’iDrive 8.5, con un’interfaccia ottimizzata per il BMW Curved Display. Il sistema supporta la navigazione con ricarica ottimizzata, lo streaming video e il gaming in auto. Inoltre, la compatibilità con la BMW Digital Key semplifica l’accesso al veicolo tramite smartphone.

Ricarica rapida e gestione intelligente dell’energia

La nuova BMW iX migliora anche sul fronte della ricarica: la xDrive45 supporta la ricarica in corrente continua fino a 175 kW, mentre la xDrive60 e la M70 xDrive raggiungono i 195 kW. Questo significa che è possibile ricaricare dal 10 all’80% in circa 30 minuti. La funzione MAX RANGE, inoltre, consente di estendere l’autonomia residua fino al 25% ottimizzando i consumi.

Grazie alla tecnologia Plug & Charge Multi Contract, gli utenti possono accedere a più fornitori di ricarica senza necessità di autenticazione manuale. Inoltre, la BMW Wallbox Plus permette una ricarica domestica più efficiente, sfruttando energia solare o tariffe dinamiche.

Dinamica di guida affinata e assetto sportivo

Le sospensioni della nuova iX sono state ottimizzate per offrire un miglior compromesso tra comfort e sportività. La M70 xDrive, in particolare, beneficia di un controllo adattivo del livello di guida su due assi, Integral Active Steering e un impianto frenante sportivo M.

I nuovi cerchi in lega leggera M da 21 e 22 pollici, con pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, riducono i consumi e migliorano la stabilità. Per la prima volta, è disponibile una gamma di cerchi da 23 pollici, un’esclusiva nel segmento dei SUV elettrici premium.

Sistemi avanzati di assistenza alla guida

La BMW iX 2025 porta la guida assistita a un nuovo livello. Il Driving Assistant Plus è di serie e include il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, l’avviso di collisione frontale e il Parking Assistant con Reversing Assistant.

Tra gli optional, spicca l’Highway Assistant di livello 2+, che consente la guida semi-autonoma fino a 130 km/h. L’Active Lane Change Assistant, inoltre, può essere attivato con un semplice sguardo verso lo specchietto retrovisore.

BMW iX 2025: un riferimento tra i SUV elettrici premium

Con il model year 2025, la BMW iX si conferma un punto di riferimento nel segmento dei SUV elettrici di lusso. L’evoluzione dell’autonomia, le prestazioni migliorate e le innovazioni tecnologiche la rendono ancora più competitiva sul mercato internazionale. La produzione continuerà nello stabilimento di Dingolfing, cuore dell’elettrificazione BMW, con un’attenzione costante alla sostenibilità e all’innovazione.