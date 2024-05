BMW iX5 Hydrogen debutta alla MIND Week

La MIND Innovation Week 2024 è stata la cornice scelta da BMW Italia per presentare la BMW iX5 Hydrogen,

una delle punte di diamante della mobilità sostenibile del futuro. L'evento, ospitato nel cuore del Milano Innovation District, ha visto la partecipazione di figure chiave nel settore della mobilità intelligente e sostenibile, inclusi i referenti istituzionali e il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Il convegno, intitolato "L’idrogeno nella mobilità e nella logistica, prospettive e opportunità", ha aperto la settimana di eventi e ha messo in luce le potenzialità dell'uso dell'idrogeno come soluzione sostenibile. Durante l'evento, BMW Italia ha messo a disposizione due esemplari della BMW iX5 Hydrogen, permettendo ai partecipanti di vivere un'esperienza di guida zero emissioni attraverso le strade storiche dell'ex sito EXPO 2015.

Questi veicoli, parte di una flotta di test internazionale, dimostrano come la tecnologia fuel cell possa garantire una guida piacevole e scattante, con il solo bisogno di cinque minuti per il rifornimento di idrogeno. La presenza del Presidente Fontana, che ha personalmente guidato uno dei prototipi, ha sottolineato l'importanza strategica di questa tecnologia per il futuro della mobilità in Lombardia e in Italia.

Le BMW iX5 Hydrogen rimarranno disponibili per test drive fino alla conclusione della MIND Innovation Week, il 11 Maggio 2024. L'evento rappresenta un passo importante verso la realizzazione di un'infrastruttura di rifornimento idrogeno e la promozione di un'economia basata sull'idrogeno verde in Europa.