BMW scommette sul fotovoltaico: energia verde direttamente dai tetti degli stabilimenti

BMW compie un passo decisivo verso la sostenibilità ambientale, annunciando l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli stabilimenti di Dingolfing e Regensburg, in Baviera.

Con una capacità complessiva di 14 MWp, l’energia generata sarà interamente destinata a soddisfare parte del fabbisogno degli stessi siti produttivi. Questo progetto, realizzato in collaborazione con Sunrock Holding Deutschland GmbH, rappresenta uno dei più grandi impianti solari su tetto in Germania.

A Dingolfing, l’impianto fotovoltaico coprirà oltre 100.000 metri quadrati, mentre a Regensburg verranno utilizzati ulteriori 25.000 metri quadrati di superficie. Complessivamente, i due impianti produrranno ogni anno circa 14,2 GWh di energia, equivalenti al consumo energetico annuo di migliaia di abitazioni.

Innovazione e sostenibilità

Nicole Haft-Zboril, Head of BMW Group Real Estate Management, ha commentato: "Con questo progetto, non solo stiamo creando uno dei più grandi impianti fotovoltaici su tetto della Germania, ma stiamo anche promuovendo la produzione di energia rinnovabile direttamente nei siti degli stabilimenti del BMW Group."

L'energia prodotta inizierà ad alimentare gli stabilimenti a partire dal 2025, con i lavori già programmati per i prossimi mesi. A Dingolfing, i moduli fotovoltaici saranno posizionati sul tetto del Dynamics Centre, mentre a Regensburg verrà utilizzata la copertura di uno dei capannoni logistici.

Collaborazione strategica

Georg Brenninkmeijer, Managing Director di Sunrock Germany, ha sottolineato: "In un settore ad alto fabbisogno energetico, è fondamentale sviluppare soluzioni localizzate per garantire un approvvigionamento sostenibile. Collaborare con BMW è per noi un onore, e siamo entusiasti di avviare questo progetto innovativo."

Un modello di energia rinnovabile

Il progetto testimonia la crescente attenzione del BMW Group verso la sostenibilità, riducendo l'impronta di carbonio dei suoi stabilimenti e offrendo un esempio concreto di come le aziende possano integrare energia rinnovabile nella propria infrastruttura.

Con l'obiettivo di avviare gli impianti entro il 2025, BMW dimostra di voler essere protagonista della transizione energetica, integrando soluzioni innovative per un futuro sempre più green.