BMW svela la nuova M5: potenza ibrida e design rivoluzionario

BMW ha presentato la nuova generazione della BMW M5, un'auto che combina una potenza impressionante con un design distintivo e un forte impatto emotivo.

Con una serie di elementi estetici e tecnici che ne enfatizzano le capacità dinamiche, la nuova M5 si distingue nettamente dalla Serie 5 di BMW. Tra questi, spiccano le marcate estensioni dei passaruota, le profilate minigonne laterali, il paraurti anteriore scultoreo e i dettagli unici attorno al montante C, incluso il logo "M5" inciso. Questo look sportivo è ulteriormente esaltato dall'ampio uso di superfici verniciate nello stesso colore della carrozzeria, conferendo alla vettura un aspetto elegante e sobrio.

Gli interni della nuova BMW M5 sono altrettanto raffinati, arricchiti da finiture specifiche M che enfatizzano la versatilità della vettura. La potenza è sempre disponibile, sia durante i viaggi tranquilli in modalità elettrica che nelle sessioni di guida più esigenti, dove la M5 svela il suo spirito di "berlina sportiva". Il sistema M HYBRID, abbinato al cambio M Steptronic a otto rapporti e alla tecnologia del telaio ottimizzata, conferisce alla nuova M5 una dinamica trasversale e longitudinale senza confronti nel suo segmento di mercato.

La nuova BMW M5 farà il suo debutto mondiale al Goodwood Festival of Speed in Inghilterra nel luglio 2024, con la produzione che inizierà nello stesso mese nello stabilimento BMW Group di Dingolfing. Il lancio globale è previsto per novembre 2024, quando verrà introdotta anche la nuova BMW M5 Touring. I mercati principali per questa berlina ad alte prestazioni includono Nord America ed Europa, con gli Stati Uniti in testa, seguiti da Regno Unito, Germania e Corea.

Il Sistema di Trazione M HYBRID: Prestazioni e Autonomia

Il cuore della nuova BMW M5 è il sistema di propulsione M HYBRID, che combina un motore V8 da 4,4 litri con un motore elettrico sviluppato specificamente per questo modello. Il motore a combustione beneficia della tecnologia M TwinPower Turbo, di un collettore di scarico a bancate incrociate e di una separazione dell'olio ottimizzata. Sviluppa una potenza massima di 430 kW/585 CV e una coppia massima di 750 Nm. Il motore elettrico aggiunge ulteriori 145 kW/197 CV, con una coppia nominale di 280 Nm, che può aumentare a 450 Nm grazie a uno stadio di pre-ingranaggio.

La combinazione di motore a combustione e motore elettrico è ispirata al sistema di propulsione della BMW M Hybrid V8 da corsa endurance, garantendo una risposta istantanea a ogni movimento dell'acceleratore. Il motore V8 può girare fino a 7.200 giri/min, offrendo una potenza inarrestabile fino ai limiti superiori di carico e velocità. La velocità massima è limitata a 250 km/h di serie, ma può essere innalzata a 305 km/h con l'M Driver's Package opzionale.

L'impianto di scarico sportivo della nuova M5, con flap a regolazione elettrica e doppie coppie di terminali di scarico in Black Chrome, sottolinea l'esperienza delle prestazioni con una nota del motore coinvolgente. Il BMW IconicSounds Electric accompagna l'erogazione di potenza del motore elettrico, offrendo un feedback autentico e coinvolgente.

Modalità di Guida Elettrica e Ricarica

In modalità completamente elettrica, la nuova BMW M5 può raggiungere una velocità di 140 km/h. La batteria ad alto voltaggio, con 18,6 kWh di energia utilizzabile, consente un'autonomia elettrica di 67-69 chilometri nel ciclo WLTP. L'unità di ricarica combinata permette una ricarica in corrente alternata fino a 7,4 kW.

La potenza del sistema M HYBRID viene gestita dal sistema di trazione integrale M xDrive, che offre una configurazione particolarmente orientata al posteriore in modalità 4WD Sport. È anche disponibile una modalità 2WD, che invia la trazione esclusivamente alle ruote posteriori, ideale per i guidatori esperti che preferiscono un'esperienza di prestazioni di massimo livello.

Tecnologia del Telaio e Dinamica di Guida

Il telaio della nuova BMW M5 include un assale anteriore a doppio braccio e un assale posteriore a cinque bracci, con componenti appositamente messi a punto per migliorare la dinamica di guida. Lo sterzo a cremagliera assistito elettricamente con M Servotronic e rapporto di sterzata variabile garantisce un feedback ottimale dalla strada e un'elevata precisione direzionale. Le sospensioni adattive M, con ammortizzatori a controllo elettronico e Integral Active Steering, ottimizzano il legame della carrozzeria con la strada, migliorando la stabilità e l'agilità.

I freni M Compound di serie e i freni ceramici M Carbon opzionali, insieme al sistema di frenata integrato, offrono al guidatore due impostazioni del pedale per una frenata personalizzata. I cerchi in lega leggera M, da 20 pollici all'anteriore e 21 pollici al posteriore, sono dotati di pneumatici ad alte prestazioni.

Sistemi di Assistenza e Sicurezza

La nuova BMW M5 è dotata di una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida, che migliorano la sicurezza e il comfort. Tra questi, l'avviso di collisione anteriore, l'assistenza al mantenimento della corsia con assistenza allo sterzo, l'assistente all'evasione, l'assistente all'attenzione e il sistema di informazione sui limiti di velocità. Il Driving Assistant Professional opzionale aggiunge funzionalità avanzate come il controllo attivo della velocità di crociera con funzione Stop & Go e l'assistente di controllo della corsia.

Il Parking Assistant Professional, disponibile come optional, consente di controllare il parcheggio e le manovre automatizzate fino a 200 metri di distanza tramite smartphone.

Personalizzazione dell'Esperienza di Guida

Il pannello di controllo sulla console centrale della nuova BMW M5 offre pulsanti specifici per adattare l'esperienza di guida. Il pulsante Setup consente di configurare il sistema di trazione, il Drivelogic, il telaio, lo sterzo, l'impianto frenante e l'M xDrive. Due configurazioni del veicolo possono essere memorizzate e selezionate tramite i pulsanti M sul volante.

Il pulsante M Hybrid permette di scegliere tra la modalità IBRIDO, per massimizzare l'efficienza o le prestazioni, e la modalità ELETTRICO, in cui il motore a combustione entra in gioco solo con il kickdown dell'acceleratore. La modalità eCONTROL mantiene la carica della batteria a un livello costante.

Interni Esclusivi e Tecnologia Avanzata

Gli interni della nuova BMW M5 includono un volante in pelle M a fondo piatto, sedili multifunzione M con ampie regolazioni elettriche e il BMW Curved Display con contenuti specifici M. Il BMW Live Cockpit Professional di serie offre il sistema di navigazione BMW Maps e la funzione Augmented View.

La tecnologia di bordo include il sistema operativo BMW 8.5, progettato per essere utilizzato tramite comandi tattili e vocali. Il climatizzatore a quattro zone, i sedili anteriori riscaldati, l'illuminazione d'ambiente e il tetto apribile panoramico in vetro contribuiscono all'esclusivo ambiente interno. L'impianto audio surround Bowers & Wilkins, la ricarica wireless e il Comfort Access sono di serie.

Opzioni e Accessori

Tra gli optional figurano il pacchetto esterno M Carbon, l'headliner in Alcantara, la ventilazione attiva dei sedili e il gancio di traino. Ricambi BMW M Performance specifici per il modello saranno disponibili, inclusi cerchi in lega leggera forgiati e componenti esterni in fibra di carbonio (CFRP).

La nuova BMW M5 ridefinisce il concetto di berlina sportiva, combinando una potenza ibrida straordinaria, un design distintivo e tecnologie avanzate per un'esperienza di guida unica. Con il suo debutto al Goodwood Festival of Speed, la BMW M5 si prepara a conquistare i mercati di tutto il mondo, offrendo prestazioni eccezionali e un lusso ineguagliabile.