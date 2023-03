BMW svela la Serie 5 completamente elettrica

Tra pochi mesi debutterà l'ottava generazione della BMW Serie 5 berlina.

Il nuovo modello è più dinamico e più confortevole che mai e vanta una nuova interpretazione del suo caratteristico design elegante e sportivo, oltre al BMW Operating System 8.5 con BMW Curved Display, innovativi servizi digitali e, per la prima volta, un sistema di trazione puramente elettrico nella variante BMW i5.

Grazie all'architettura flessibile dei propulsori, la nuova BMW Serie 5 Berlina può essere offerta nelle varianti completamente elettrica e ibrida plug-in, oltre che alimentata da motori benzina e diesel altamente efficienti con tecnologia mild hybrid a 48V.

In occasione della Conferenza annuale del BMW Group 2023, Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di amministrazione di BMW AG, ha annunciato ulteriori dettagli sulla gamma di modelli della nuova BMW Serie 5, indicando che la Serie 5 berlina sarà disponibile anche come modello BMW M Performance completamente elettrico. "La BMW i4 M50* completamente elettrica dimostra come BMW riesca a combinare alla perfezione alte prestazioni e mobilità elettrica", ha dichiarato Zipse. "È stato il modello BMW M più venduto in tutto il mondo nel 2022. Un modello Performance completamente elettrico di BMW M GmbH sarà anche incluso nella line-up della nuova BMW Serie 5 berlina".

Zipse ha rivelato che una nuova variante si aggiungerà alla già ampia scelta di motori della nuova BMW Serie 5 Touring. "La BMW Serie 5 Touring è molto popolare, soprattutto in Europa", ha osservato. "Dalla primavera del 2024 sarà disponibile anche in versione completamente elettrica, offrendo un prodotto davvero unico in questo segmento".