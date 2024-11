BWT Alpine F1 Team e Microsoft portano la Formula 1 su Minecraft Education per ispirare i giovani verso le carriere STEM

Il programma Race into STEM, promosso da BWT Alpine Formula One Team e Microsoft, si arricchisce con l’introduzione di un nuovo mondo in Minecraft Education

che consente ai giovani di esplorare il mondo della Formula 1 e scoprire le professioni legate alla scuderia Alpine. Questa iniziativa si pone l’obiettivo di stimolare l’interesse dei ragazzi – in particolare delle ragazze – verso le carriere nei settori STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), unendo educazione e divertimento in un ambiente virtuale immersivo.

Un mondo educativo su Minecraft: la scuderia Alpine in versione 8-bit

Il mondo di Minecraft Education dedicato al Race into STEM riproduce in 8-bit lo stabilimento di BWT Alpine Formula One Team a Enstone, nel Regno Unito. Grazie a questa nuova esperienza, i giocatori possono esplorare le diverse aree operative della scuderia e comprendere meglio come nasce una vettura di Formula 1, scoprendo i segreti della progettazione e della costruzione delle monoposto. Non solo, possono anche incontrare virtualmente le dipendenti del team, che spiegano le loro mansioni e raccontano i dettagli di un settore all’avanguardia.

Gli studenti potranno approfondire concetti tecnici partecipando a test virtuali nella galleria del vento, un elemento fondamentale per migliorare l’aerodinamica dei veicoli, e sperimentare il processo di un pit stop, essenziale durante le gare.

Un progetto per promuovere la diversità e l’inclusione

Race into STEM è pensato per avvicinare un pubblico giovane, con un focus particolare sulla diversità di genere nel mondo della Formula 1, spesso considerato lontano dal pubblico femminile. Nei vari eventi internazionali organizzati dal progetto, come quelli tenutisi a Città del Messico, Londra, Melbourne e Francia, il team ha già coinvolto centinaia di ragazze, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con professioniste del settore e di capire come intraprendere una carriera STEM legata al motorsport.

Alcune figure chiave del team, come Dalia Ramos Guerra, responsabile della costruzione e dei test, e Gemma Lang, direttrice finanziaria, sono presenti anche nella versione virtuale, mostrando agli utenti l’importanza della leadership femminile nel team Alpine.

Successo internazionale e impatto globale di Race into STEM

Dalla sua nascita, la piattaforma Race into STEM ha avuto un impatto significativo: oltre 80.000 utenti da 99 Paesi hanno visitato il portale, mostrando un interesse crescente per le carriere STEM e per il mondo della Formula 1. Il programma include un percorso di studi progettato da FIA Girls on Track UK, a cui possono accedere studenti di tutto il mondo, contribuendo a promuovere l’educazione STEM su scala globale.

Recentemente, il team ha anche coinvolto la scuola Middle Barton di Enstone per un’esclusiva visita allo stabilimento reale, dove gli studenti hanno avuto l’occasione di incontrare alcune dipendenti della scuderia, come Paula Garcia Ruiz, esperta di aerodinamica. Questa esperienza ha permesso loro di confrontarsi direttamente con le professioniste che popolano anche il mondo virtuale di Minecraft.

Come accedere al mondo Minecraft Education di BWT Alpine

Il mondo Minecraft Education Race into STEM è già disponibile gratuitamente sulla piattaforma Minecraft Educatione offre un'opportunità unica per i giovani di scoprire e imparare in modo interattivo e coinvolgente. Ulteriori dettagli e accesso alla piattaforma sono disponibili sul sito di Minecraft Education all’indirizzo education.minecraft.net.

Grazie alla partnership tra Microsoft e BWT Alpine Formula One Team, questa iniziativa si conferma come un progetto educativo d’avanguardia che mira a ispirare le nuove generazioni e a mostrare come la tecnologia e il mondo virtuale possano favorire una maggiore inclusione nei settori della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica.