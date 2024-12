BYD Italia: Chiara Garbuglia è la nuova PR Manager per il mercato italiano

BYD Italia annuncia la nomina di Chiara Garbuglia come nuova PR Manager per il mercato italiano.

Con il suo arrivo, il brand punta a rafforzare le attività di comunicazione e il presidio mediatico in un settore sempre più competitivo e in rapida evoluzione.

Abruzzese, 34 anni, Garbuglia vanta un curriculum di grande rilievo nel settore automotive. Dopo otto anni in Fiat Chrysler Automobiles (oggi Stellantis), dal 2021 al 2022 ha ricoperto il ruolo di PR & Communication Managerpresso Helbiz, contribuendo al posizionamento del brand in un mercato emergente come quello della micromobilità. Più di recente, è stata alla guida delle relazioni pubbliche e dell’ufficio stampa per il Gruppo Koelliker, storico operatore nella distribuzione di veicoli nel panorama italiano.

Con il nuovo incarico, Chiara Garbuglia si occuperà di tutte le attività di comunicazione per BYD Italia, includendo la gestione delle relazioni con i media, il coordinamento delle campagne di comunicazione e la promozione del brand nel contesto locale. Nel suo nuovo ruolo, Garbuglia riferirà direttamente al Marketing Director Italia, che opera a stretto contatto con il Country Manager, Alessandro Grosso.

Questa nomina riflette la crescente ambizione di BYD nel consolidare la propria presenza in Italia, un mercato cruciale per lo sviluppo della mobilità elettrica in Europa. Con una gamma sempre più ampia di veicoli elettrici e soluzioni innovative, l’azienda mira a posizionarsi tra i leader della transizione energetica.

Alessandro Grosso, Country Manager di BYD Italia, ha commentato:

"Siamo entusiasti di accogliere Chiara nel nostro team. La sua esperienza e competenza saranno fondamentali per rafforzare la visibilità del brand e per comunicare in modo efficace i nostri valori di sostenibilità, innovazione e tecnologia all’avanguardia."

Con questa nomina, BYD ribadisce il proprio impegno nel promuovere la mobilità elettrica in Italia, affidandosi a professionisti di alto profilo per costruire un dialogo sempre più stretto con il pubblico e gli stakeholder.