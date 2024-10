BYD SEALION 7 debutta al Salone dell'Auto di Parigi: il nuovo SUV sportivo ed elettrico che punta all'Europa

Al Salone dell'Auto di Parigi 2024, BYD ha svelato il suo nuovo SUV sportivo elettrico, il SEALION 7, segnando un importante passo nell'espansione del marchio sul mercato europeo.

Questo modello rappresenta il perfetto connubio tra innovazione, design e prestazioni elevate, puntando a soddisfare le esigenze dei consumatori europei sempre più attenti alla tecnologia, alla sostenibilità e alle prestazioni.

Con il SEALION 7, BYD porta sul mercato europeo il suo ottavo veicolo elettrico (BEV) e plug-in ibrido (PHEV), continuando a espandere la propria gamma in uno dei segmenti più competitivi e in crescita. Grazie a un design elegante, prestazioni dinamiche e tecnologia all'avanguardia, questo nuovo SUV ha tutte le carte in regola per diventare uno dei protagonisti del settore.

Design sportivo ispirato alla Serie Ocean

Il SEALION 7 è stato progettato presso il BYD Design Center di Shenzhen, sotto la direzione di Wolfgang Egger, Global Design Director di BYD. Questo SUV sportivo si ispira al linguaggio di design della Serie Ocean, già utilizzato su modelli come la DOLPHIN e la berlina SEAL, reinterpretandolo per creare un veicolo con una forte personalità estetica e prestazioni dinamiche.

Il frontale richiama la forma di una “X”, un elemento distintivo dei modelli della Serie Ocean, mentre i fari a LED Dual U integrati e le curve scolpite ricordano il movimento delle onde. Il profilo laterale è slanciato, con linee fluide e decise, mentre il posteriore è caratterizzato da un design muscoloso con passaruota scolpiti, che trasmettono una sensazione di potenza e stabilità.

Nonostante le sue dimensioni imponenti – con una lunghezza di 4.830 mm e un passo di 2.930 mm – il SEALION 7 mantiene un aspetto aerodinamico e dinamico grazie a dettagli come le maniglie a filo della carrozzeria e lo spoiler posteriore a coda d’anatra.

Tecnologia EV avanzata: Blade Battery e Cell-to-Body

Uno dei punti di forza del SEALION 7 è l’utilizzo della rivoluzionaria Blade Battery di BYD, già presente in altri modelli commercializzati in Europa. Questa batteria, sviluppata internamente da BYD, rappresenta un'innovazione fondamentale nel campo delle batterie per veicoli elettrici, grazie alla sua sicurezza, durata e prestazioni elevate.

La Blade Battery utilizza la tecnologia al litio-ferro-fosfato (LFP), garantendo una maggiore sicurezza rispetto alle batterie agli ioni di litio convenzionali e una maggiore resistenza alle temperature estreme. Inoltre, è completamente priva di cobalto, un materiale controverso dal punto di vista etico e ambientale. La struttura della batteria è progettata per essere compatta, permettendo di ottimizzare lo spazio interno del veicolo senza compromettere l'efficienza energetica.

Il SEALION 7 adotta anche la tecnologia Cell-to-Body (CTB), che integra la batteria direttamente nella struttura del veicolo, migliorando la rigidità torsionale e abbassando il baricentro. Questo sistema consente di migliorare la sicurezza del veicolo e offre una guida più stabile e coinvolgente.

Prestazioni elevate e ricarica rapida

Il SEALION 7 offre prestazioni sorprendenti per un SUV elettrico. Nella versione più potente, dotata di due motori elettrici e trazione integrale intelligente, il veicolo accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 215 km/h. Grazie alla sua capacità di ricarica rapida fino a 230 kW, è possibile ricaricare la batteria in breve tempo, rendendolo perfetto per i viaggi a lunga distanza.

Il SUV è anche dotato di una pompa di calore ad alta efficienza, che utilizza il calore dissipato dalla trasmissione elettrica per ottimizzare l’autonomia, soprattutto in condizioni di freddo. La guida è ulteriormente migliorata dal sistema iTAC (Intelligent Torque Adaption Control), che distribuisce in modo intelligente la coppia tra le quattro ruote, migliorando la sicurezza e l'esperienza di guida.

Abitacolo spazioso e confortevole

L'interno del SEALION 7 è progettato per garantire un comfort eccezionale ai passeggeri, con un ampio spazio per cinque adulti e un bagagliaio capiente. Grazie al pavimento completamente piatto e alla struttura Cell-to-Body, l'abitacolo è spazioso e pratico, perfetto per le famiglie europee.

Il design degli interni richiama il tema nautico della Serie Ocean, con materiali di alta qualità come pelle vegana o Nappa, a seconda della versione. La plancia è moderna e tecnologica, con una console centrale su due livelli che integra tutte le principali funzionalità di bordo.

Espansione di BYD in Europa

Con il lancio del SEALION 7, BYD continua la sua espansione nel mercato europeo. Questo SUV si aggiunge agli altri modelli della gamma BYD già disponibili in Europa, come la DOLPHIN, l'ATTO 3 e la berlina SEAL.

Durante la presentazione, Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha sottolineato l’importanza di questo lancio per l’azienda: “Siamo lieti di presentare il SEALION 7 qui a Parigi, dove BYD continua ad ampliare la propria offerta per soddisfare le esigenze dei clienti europei. Il mix di design, prestazioni e tecnologie avanzate, come la Blade Battery, rende il SEALION 7 un veicolo perfetto per il mercato europeo”.

ìIl BYD SEALION 7 rappresenta un passo importante nella strategia di BYD per conquistare il mercato europeo. Con il suo design sportivo, tecnologia avanzata e prestazioni elevate, questo SUV elettrico ha tutte le caratteristiche per affermarsi come uno dei modelli più desiderati nel segmento dei SUV elettrici.

Con vendite previste a partire da ottobre e prime consegne entro la fine del 2024, il SEALION 7 si prepara a conquistare il cuore degli automobilisti europei, offrendo una combinazione unica di sportività, efficienza e innovazione.