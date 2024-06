BYD e YANGWANG debuttano al Goodwood Festival of Speed 2024

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, insieme al suo sub-brand di lusso YANGWANG,

ha annunciato una partnership entusiasmante con il prestigioso Goodwood Festival of Speed, che si terrà dall'11 al 14 luglio 2024. Questo evento segna un'importante vetrina per BYD e YANGWANG, che presenteranno le loro ultime innovazioni tecnologiche e modelli di veicoli all'avanguardia.

Innovazioni BYD: dal SUV ibrido plug-in al veicolo elettrico premium

BYD, noto per la sua leadership nella produzione di veicoli a nuova energia, presenterà il nuovo BYD SEAL U DM-i, un SUV ibrido plug-in a cinque posti. Questo modello rappresenta il primo veicolo ibrido plug-in (PHEV) con tecnologia Super DM (Dual Mode) di BYD in Europa. Il BYD SEAL U DM-i è un SUV familiare di segmento D, progettato per offrire spaziosità, praticità, sicurezza e comfort. Dotato di un'avanzata tecnologia PHEV, il veicolo privilegia la trazione elettrica, garantendo un'efficienza energetica superiore, un consumo di carburante ridotto e prestazioni di guida eccellenti. Il debutto del BYD SEAL U DM-i nel Regno Unito è previsto per l'autunno di quest'anno, puntando a soddisfare i clienti attenti all'ambiente e amanti dei viaggi a lungo raggio.

Oltre al BYD SEAL U DM-i, BYD esporrà anche i modelli BYD ATTO 3, BYD DOLPHIN e BYD SEAL, evidenziando la diversificata gamma di veicoli sostenibili e innovativi del marchio. Questi modelli dimostrano l'impegno di BYD nel fornire soluzioni di mobilità avanzate e rispettose dell'ambiente.

Le novità di YANGWANG: prestazioni estreme e lusso all'avanguardia

YANGWANG, il sub-brand di lusso di BYD, farà il suo debutto al Goodwood Festival of Speed con due veicoli straordinari: il YANGWANG U8 e il YANGWANG U9. Il YANGWANG U8 è un veicolo fuoristrada dalle prestazioni estreme, dotato di tecnologie all'avanguardia come la piattaforma e⁴ e il sistema di controllo idraulico intelligente della carrozzeria DiSus-P. Queste innovazioni elevano le capacità off-road e la sicurezza dell'U8 Premium Edition, che include caratteristiche esclusive come la funzione VOT (Vehicle Origin Turn), la stabilizzazione in caso di scoppio dello pneumatico e il galleggiamento di emergenza. Con 1.200 cavalli di potenza massima, il YANGWANG U8 può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, offrendo prestazioni eccezionali.

Il secondo modello, il YANGWANG U9, è una supercar 100% elettrica ad alte prestazioni, con 1.300 cavalli di potenza e una coppia massima di 1.680 Nm. Grazie alle tecnologie innovative della piattaforma e⁴ e del sistema di controllo attivo intelligente della carrozzeria DiSus-X, il YANGWANG U9 offre un controllo preciso della coppia su ogni ruota, garantendo sicurezza, prestazioni e un'esperienza di guida straordinaria. Questa supercar può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,36 secondi, posizionandosi ai vertici delle prestazioni automobilistiche.

Il debutto della DENZA D9

Oltre alle novità BYD e YANGWANG, sarà presente anche la DENZA D9, un MPV premium che offre un comfort senza pari e caratteristiche all'avanguardia. La DENZA D9, una monovolume completamente elettrica con una capacità di 7 posti (configurazione 2+2+3), farà il suo debutto nel Regno Unito, aggiungendo ulteriore innovazione elettrica allo stand BYD. I visitatori avranno l'opportunità di scoprire gli interni spaziosi e la tecnologia avanzata della DENZA D9, che nel 2023 è stata la monovolume più venduta in Cina con oltre 119.000 unità.

Dichiarazioni di Michael Shu

Michael Shu, Managing Director di BYD Europe, ha espresso grande entusiasmo per la partecipazione al Goodwood Festival of Speed: “Il Goodwood Festival of Speed è uno degli eventi automobilistici più importanti al mondo. Siamo entusiasti di collaborare con il Goodwood Festival of Speed e di presentare le nostre ultime innovazioni a un pubblico appassionato di automobili. Questo evento rappresenta l’occasione ideale per presentare le nostre tecnologie senza precedenti per i veicoli a nuova energia e per far conoscere i veicoli pionieristici BYD e YANGWANG. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai visitatori un'esperienza al di là di ogni immaginazione, evidenziando come la nostra tecnologia all'avanguardia e i nostri prodotti pionieristici stiano guidando il futuro dell'industria automobilistica. Non vediamo l'ora di coinvolgere i visitatori e di dimostrare il nostro impegno per la sostenibilità e la tecnologia all’avanguardia".

Un evento da non perdere

Il Goodwood Festival of Speed 2024 promette di essere un evento straordinario, con BYD e YANGWANG pronti a stupire il pubblico con le loro innovazioni tecnologiche e i loro veicoli di lusso. I partecipanti avranno l'opportunità unica di vedere da vicino le ultime novità del settore automobilistico e di scoprire come BYD e YANGWANG stiano plasmando il futuro della mobilità sostenibile.

L'appuntamento è fissato per l'11-14 luglio 2024 a Goodwood, dove l'eccellenza automobilistica e l'innovazione saranno protagoniste indiscusse.