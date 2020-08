Citroën accompagna gli Italiani e il loro desiderio di viaggiare

Il primo agosto è stata varata la nuova Legge Rilancio prevede la possibilità di ottenere Ecoincentivi statali non solo per le vetture elettriche e ibride ma anche per le restanti motorizzazioni termiche. In particolare, gli Incentivi Statali sono previsti per i veicoli la cui emissione di CO 2 è inferiore o uguale a 110 g/km. In caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2010, l’incentivo statale aumenta ulteriormente.

La Marca Citroën, è tra i pochi costruttori che può beneficiare degli incentivi statali sulla quasi totalità delle versioni termiche della sua gamma, fino a 7 posti, grazie a motorizzazioni efficienti e rispettose dell’ambiente, molto competitive in termini di emissioni CO 2 soprattutto nei segmenti B- Suv e C-Suv.

Da sempre vicina alle persone, ai loro desideri e alle loro esigenze, la Marca Citroën lancia “ECOBONUS ROTTAMAZIONE”, l’iniziativa che prevede fino a 8.000 euro di Ecobonus su tutta la gamma. Qualunque sia l’esigenza di mobilità del cliente, Citroën garantisce i benefici degli incentivi statali, senza alcuna eccezione e senza limiti di CO 2 , anche per vetture che superano la soglia di 110g/km.

Inoltre, Citroën riserva condizioni straordinarie anche in assenza di rottamazione.

Un’operazione che rappresenta un aiuto concreto nei confronti degli italiani, per accompagnarli nei loro viaggi a bordo di una nuova Citroën, in tutta serenità.