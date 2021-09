Citroen Ami protagonista al XXV Festival della Letteratura di Mantova

A disposizione di cittadini, turisti e visitatori, Ami – 100% ëlectric si potrà prenotare tramite una app dedicata per spostarsi agilmente, senza rumore e senza emissioni per le strade e le piazze di Mantova.

Citroën segue le evoluzioni della società e degli stili di vita delle persone e offre soluzioni innovative per essere sempre più vicina alle esigenze dei suoi clienti. Con questo approccio la Marca ha progettato Ami – 100% ëlectric, oggetto di mobilità urbana, in grado di semplificare la vita di tutti i giorni, secondo i nuovi stili di consumo.

Ami - 100% ëlectric, è un oggetto di mobilità elettrico anticonformista e rivoluzionario che offre a due persone, sedute una accanto all’altra, una guida silenziosa e fluida, senza emissioni di CO2, con un’autonomia fino a 75 km. Dallo stile unico, è ultra compatto: 2,41m di lunghezza, 1,39 m di larghezza e 1,52 m di altezza. Le sue dimensioni abbinate al suo diametro di sterzata di 7,2 metri semplificano gli spostamenti in città e offrono un’eccezionale maneggevolezza. Facile da utilizzare e da parcheggiare, è anche facile da ricaricare, in sole 3 ore da una normale presa di corrente, grazie al cavo previsto a bordo, alloggiato all’interno del montante della portiera lato passeggero. Ami – 100% ëlectric beneficia di un’altezza da terra e di una posizione di guida allo stesso livello degli altri veicoli sulla carreggiata per un’ottima visibilità. Chiuso e protettivo, al riparo dalle intemperie, Ami – 100% ëlectric ha un abitacolo estremamente spazioso e luminoso, grazie anche alle ampie superfici vetrate e può muoversi in centro città agilmente e senza alcuna limitazione nel traffico urbano.

Sono già molti i profili dei clienti che fanno di Ami – 100% ëlectric un oggetto condiviso per eccellenza, tanto all’interno delle famiglie quanto nelle aziende ed ora anche tra i cittadini o i turisti che si sposteranno per le strade della città di Mantova.

A partire da mercoledì 8 settembre fino a domenica 12 settembre, a Mantova si svolgerà la 25esima edizione del Festivaletteratura, o Festival della Letteratura di Mantova, una manifestazione culturale che ha luogo ogni anno, dal 1997, che ha ormai reso famosa Mantova come "La Città del Festival" durante il quale è possibile assistere a numerose iniziative, tra cui incontri con autori, spettacoli, concerti e reading nel magnifico scenario offerto dalle bellezze artistiche e storiche della città. Nella settimana del Festival, la città di Mantova vive un momento magico e assume un’atmosfera del tutto originale, presentandosi alla vasta platea dei visitatori che giungono da ogni parte con un’offerta culturale di assoluto rilievo.

È in questo contesto che, proprio a partire da mercoledì 8 settembre, viene attivato il servizio di carsharing con Ami – 100% ëlectric, promosso dal Comune di Mantova e sostenuto in particolare dal suo sindaco Mattia Palazzi, desideroso di portare Mantova su standard europei in campo di mobilità sostenibile e trasporto condiviso, in linea con quelle che sono le nuove tendenze urbane.

Tra i principali protagonisti del progetto: Gruppo Ferrari, una delle più importanti aziende automotive del Nord-Italia, con un’esperienza trentennale nella vendita di auto nuove e usate e dei servizi ad essi associati, e Citroën Italia che ha sostenuto con entusiasmo l’intera iniziativa.

Alessio Scutari, Direttore Marketing di Citroën Italia, commenta: "Oggetto rivoluzionario e anticonformista, AMI – 100% ëlectric semplifica la mobilità urbana e da un contributo concreto all’ambiente poiché è pensata per la città e per i suoi abitanti. L’arrivo di AMI in carsharing a Mantova sarà l’occasione per tutti di scoprire le bellezze uniche di questa città e tutte le potenzialità di AMI, soluzione di mobilità accessibile a tutti, 100% elettrica, ultra-compatta e maneggevole, che facilita la vita di tutti i giorni”.

Il servizio di carsharing sarà supportato da una campagna di comunicazione chiamata “AMI Mantova”, che esprime perfettamente la connessione tra l’oggetto di mobilità Ami – 100% ëlectric e l’”amore” che ogni cittadino e turista dovrebbe avere per la splendida città lombarda che si distingue per la sua storia, il suo territorio e la sua cultura.

Il servizio di carsharing offrirà la possibilità di muoversi agevolmente per la città utilizzando Ami – 100% ëlectric per transitare e parcheggiare gratuitamente in ZTL, senza nessuna spesa per il rifornimento.

Il servizio sarà attivo a partire da mercoledì 8 settembre, inizialmente con 6 Ami – 100% ëlectric che successivamente saranno 10, a disposizione in 5 zone strategiche della città, facilmente prenotabili attraverso una app dedicata.

Le Ami – 100% ëlectric saranno immediatamente riconoscibili grazie ad una personalizzazione specifica, che richiama la grafica realizzata per la 25esima edizione del Festivaletteratura.

Antonio Ferrari, Amministratore Delegato di Gruppo Ferrari: ”Il nostro lavoro oggi è vendere auto, ma al tempo stesso siamo consapevoli che questo è un business in forte evoluzione e sono sempre più richieste formule di mobilità alternative al possesso della vettura. Questa ci è sembrata un’ottima opportunità per sperimentare nuove soluzioni insieme a Citroën, promuovere la mobilità elettrica e al tempo stesso offrire un servizio innovativo alla nostra città, che amiamo tanto”.