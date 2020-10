Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in, la ricarica la gestisci dallo smartphone

Sulla Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in è disponibile l'applicazione MyCitroën con funzioni esclusive per veicoli elettrici e ibridi plug-in e che, tramite il sistema ë-remote control, diventa un “telecomando virtuale” a distanza, dal quale è possibile gestire diverse funzioni dell'auto, dalla ricarica alla climatizzazione.

Quando si entra in MyCitroën, la home page dell’App mostra in maniera molto chiara il livello di carica della batteria e l'autonomia residua del veicolo, espressa in km. Se l'auto è già collegata alla rete elettrica, l’applicazione permette di programmare la ricarica del veicolo ad esempio nelle fasce orarie con le tariffe più vantaggiose. Inoltre, invia dati in tempo reale sulla velocità di ricarica e sul tempo rimanente per completarla. Invia un avviso quando la batteria ha raggiunto il 100% oppure se si verifica un'interruzione imprevista della ricarica.

La App MyCitroën, compatibile con gli smartphone iOS e Android, consente di attivare il precondizionamento dell’abitacolo, ovvero di impostare la temperatura ottimale all'interno di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid, prima di salire a bordo. Si tratta di una funzione estremamente vantaggiosa in termini di comfort e di risparmio energetico. La App MyCitroën funziona come un vero telecomando per precondizionare l’abitacolo prima di intraprendere il proprio viaggio e senza ridurre il livello di carica della batteria e l'autonomia, se l'auto è collegata alla rete elettrica. Inoltre, l'applicazione offre la possibilità di programmare questa funzione in modo che entri in azione automaticamente in base alla pianificazione impostata dal cliente.

MyCitroën offre anche informazioni pratiche ai Clienti di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid, dai consigli sullo stile di guida ai dati personalizzati sul consumo in modalità elettrica, autonomia rimanente sia in termini di ricarica della batteria che in termini di chilometraggio.

Come nel caso dei veicoli della Marca con motorizzazioni termiche, questa App è un punto di contatto diretto con la Rete dei Servizi Ufficiali Citroën e Citroën Assistance, offrendo diverse funzioni utili per la vita di tutti i giorni, come la possibilità di fissare appuntamenti o richiedere assistenza tecnica. Senza dimenticare funzioni pratiche come il libretto di manutenzione virtuale, il piano di manutenzione personalizzato che avvisa delle successive scadenze o la possibilità di ricordare e localizzare il luogo in cui è parcheggiata l'auto.

Le funzionalità digitali progettate per SUV Citroën C5 Aircross Hybrid si completano con l'App Free2Move Services, che consente l’utilizzo delle offerte Charge My Car, con accesso a 160.000 punti di ricarica in tutta Europa e localizzazione dei punti di ricarica compatibili con la propria autovettura, a cui si aggiunge l’utilizzo del Trip Planner, per pianificare un viaggio, localizzando le stazioni elettriche e le colonnine di ricarica disponibili lungo il percorso, funzione molto comoda soprattutto nei lunghi tragitti.