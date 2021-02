Citroën: con l’app MyCitroën gestisci la tua auto

L'app MyCitroën è uno strumento molto utile, disponibile su tutta la gamma dei veicoli della Marca, che offre diverse funzioni per facilitare l’utilizzo della propria vettura Citroën, direttamente dal proprio smartphone.

Attraverso la app MyCitroën è possibile infatti visualizzare diverse informazioni relative al proprio veicolo tra le quali il chilometraggio, il libretto di manutenzione virtuale, il piano di manutenzione personalizzato che avvisa delle successive scadenze. La app MyCitroën rappresenta infatti un punto di contatto diretto con la Rete dei Servizi Ufficiali Citroën e Citroën Assistance, offrendo diverse funzioni utili per la vita di tutti i giorni, come ad esempio la possibilità di fissare appuntamenti o richiedere assistenza tecnica.

Per utilizzare la app MyCitroën, basta scaricarla sul proprio smartphone, un’operazione che si effettua in pochi e semplici passi. Successivamente è necessario creare il proprio account, cliccando su “Registrati” e compilando i dati richiesti. Una volta confermato, si può procedere con l’attivazione aprendo l’e-mail ricevuta da My Citroën e attivando il proprio account. Infine, per effettuare la prima connessione, si seleziona “Connetti”, si inserisce il proprio account, si accettano i termini e condizioni d’uso e infine si conferma. A questo punto, per utilizzare i servizi della app MyCitroën si devono effettuare due semplici passaggi finali: si registra la propria vettura, inserendone il numero di telaio ed il chilometraggio, e infine via Bluetooth si connette il proprio smartphone al veicolo.

Tra i servizi offerti dalla app MyCitroën, è possibile prenotare un appuntamento. Il procedimento è semplice perché basta cliccare sul pulsante “HOME PAGE”, poi selezionare il comando “prenota” nella parte inferiore della schermata e infine selezionare un Riparatore Autorizzato direttamente sulla mappa.

Un’altra funzionalità molto utile è quella che consente di visualizzare i propri percorsi e i propri consumi. Scegliendo uno degli itinerari effettuati, è possibile infatti visualizzare tutti i dettagli del viaggio (giorno, data, orario e tempo impiegato per ogni tratta) ed analizzare i dati di consumo.

Un’altra funzione permette di controllare la manutenzione del proprio veicolo. Basta cliccare sull’icona relativa a “MANUTENZIONI”, selezionare il servizio programmato in un determinato intervallo di tempo, vedere l’elenco degli interventi di manutenzione suggeriti e infine prenotare un appuntamento.

Inoltre la app MyCitroën consente di accedere ai servizi connessi e scoprire il proprio veicolo.

Cliccando sull’apposita icona “VEICOLO”, si accede ai Servizi Connessi, come ad esempio quelli abbinati al sistema di navigazione, oppure alla Guida d’uso, che spiega, per esempio, il significato di ogni spia che dovesse accendersi sul quadro strumenti e suggerisce il relativo comportamento da adottare. Infine, nell’apposita sezione, si possono visualizzare i Video Tutorial che mostrano in maniera chiara e dettagliata il funzionamento di ogni tecnologia a bordo del proprio veicolo oppure le sue principali caratteristiche, come per esempio la modularità dei sedili.

A questi servizi, si aggiunge la possibilità di visualizzare direttamente sul proprio smartphone molte altre informazioni tra le quali il chilometraggio, la possibilità di localizzare il luogo in cui è parcheggiata l'auto, l’aggiornamento della cartografia e del computer di bordo.

Per i veicoli elettrici e ibridi plug-in, la app MyCitroën offre infine altre funzioni esclusive come la programmazione della ricarica o il precondizionamento dell’abitacolo, per massimizzare il piacere d’uso e ottimizzare ad esempio l’autonomia dei veicoli elettrificati Citroën.