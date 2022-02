Citroen conferma la presenza nel grande ciclismo con l’AG2R

Per il secondo anno consecutivo Citroen sarà al fianco della squadra ciclistica professionistica francese Ag2R in qualità di co-sponsor e di fornitore della flotta di vetture.

All’interno del team, 29 corridori di 9 nazionalità, tra cui grandi nomi di questo sport come Greg Van Avermaet, Benoît Cosnefroy, Oliver Naesen, Bob Jungels e l’italiano Andrea Vendrame. Nel 2021, il Team ha conquistato 12 vittorie, di cui tre nei Grand Tours con Andrea Vendrame al Giro d’Italia, Ben O’Connor al Tour de France e Clément Champoussin a La Vuelta in Spagna. Il Team ha concluso la stagione 2021 all’ottavo posto nella classifica UCI World Team. Vincent Cobée Ceo di Citroën, ha spiegato che “Il nostro primo anno di partnership è stato un anno di apprendimento che ci ha permesso di scoprire l’incredibile universo del ciclismo. Quest’anno, il team di Vincent Lavenu festeggia il suo 30esimo anniversario. Per noi è un grande onore essere al loro fianco.

Nel corso del 2022, verranno messi a frutto tutti gli sforzi e gli investimenti fatti con gli atleti e il Training Centre per risplendere nelle competizioni internazionali. Il nostro investimento nel ciclismo va ben oltre una semplice sponsorizzazione. Per noi, significa stringere una vera alleanza con i nostri partners, al fine di creare una relazione forte con il pubblico e con tutti gli appassionati in tutte le gare nel mondo.” La flotta delle vetture a disposizione della squadra è fondamentale per gli spostamenti di tutto il team. Tra i prerequisiti più importanti che devono avere le vetture, sicuramente vi è lo spazio a bordo, necessario per trasportare tutto ciò che serve, dalle apparecchiature radio all’abbigliamento di ricambio, gli elmetti, le borracce ed i rifornimenti per i corridori, le biciclette e le relative parti di ricambio come le ruote di scorta e tutti gli attrezzi necessari per effettuare eventuali interventi di manutenzione. In media, una vettura trasporta fino a 7 bici da corsa sul tetto. Nel corso del 2022, al fianco di Citroën SpaceTourer, la flotta del team si arricchisce delle ultime novità prodotto della gamma Citroën: Nuova Citroën C5 X, l’ammiraglia della Marca, e Nuovo SUV Citroën C5 Aircross, entrambe nella versione Hybrid Plug-In.