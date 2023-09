“Citroen drive all electric”: la mobilità elettrica per tutti

Si rinnova l'appuntamento con la Settimana Europea della Mobilità, iniziativa di sensibilizzazione annuale della Commissione europea sul tema della mobilità urbana sostenibile,

svolge quest'anno un importante ruolo di musa ispiratrice per Citroën, portando alla realizzazione di un vasto ombrello di attività ed eventi concernenti la mobilità elettrica e strettamente connessi ai valori dell'iniziativa lanciata nel 2002.

Quest'anno il tema fondamento della campagna sarà il "Risparmio Energetico", un invito a riflettere sulla centrale questione dei consumi energetici, e in particolare, sul ruolo preponderante che la mobilità urbana svolge nella crescita esponenziale di tali consumi e costi in termini ambientali, i quali gravano pesantemente sulla collettività. La scelta di una mobilità sostenibile svolge un ruolo da protagonista nel miglioramento della vivibilità urbana e, conseguentemente, al raggiungimento dell'obiettivo di emissioni-zero di gas serra entro il 2050, come indicato nel Green Deal europeo.

Citroën si inserisce in tale scenario in maniera naturale e coerente, con il progetto "Citroën Drive All Electric", consolidando il suo costante impegno nel processo di transizione energetica. Dal 2022, difatti, il Brand ha animato ed elettrificato numerose isole italiane, tra cui Carloforte, La Maddalena e l'Isola di Ponza, consegnando flotte di veicoli elettrici con l'obiettivo di diffondere la cultura del rispetto ambientale e salvaguardare il patrimonio culturale e naturalistico del Bel Paese. Tale progetto è stato reso possibile grazie alla vasta ed eterogenea gamma elettrica Citroën, che spazia dalle vetture 100% elettriche come Ë-C4, Ë-C4 X, Ë-Berlingo e Ë-Spacetourer, all'intera gamma elettrica di veicoli commerciali. Da non dimenticare Ami 100% electric, soluzione di mobilità anticonformista e rivoluzionaria, 100% elettrica, accessibile dai 14 anni e pertanto ideale per spiegare anche ai giovani i vantaggi di una mobilità sostenibile.

Una sfida tanto importante richiede un distintivo sforzo collettivo. Pertanto, Citroën intende approfittare dell'iniziativa europea per spiegare a tutti i potenziali clienti le problematiche connesse all'inquinamento ambientale e le sue possibili soluzioni, coinvolgendo la rete di concessionarie del Gruppo nella sua totalità, affinché sposino i valori della Settimana Europea della Mobilità con attivazioni ed eventi locali nella giornata iniziale del 16 settembre 2023.

A partire dalle 16, la rete Citroën si animerà con incontri e workshop presso le proprie sedi, focalizzandosi sulla presentazione di concetti legati alla mobilità sostenibile e introducendo l’offerta innovativa del leasing CITROËN ËASY GO dedicato a E-C4 ed E-C4X e destinato a Clienti Privati e Professionisti

Questo momento di condivisione fornirà l'opportunità di discutere e promuovere i veicoli della gamma elettrica del Brand, enfatizzando i vantaggi di un'esperienza di guida elettrica senza preoccupazioni, resa accessibile a tutti grazie a un piano finanziario che include la ricarica domestica.

Alessandro Musumeci, Direttore Marketing di Citroën Italia, ha affermato:” L'iniziativa si integra in modo impeccabile nella visione complessiva strategica di Citroën, apportando un significativo contributo al nostro impegno nel promuovere l'elettrificazione. Affrontiamo questa direzione con grande determinazione, mirando a tracciare la via verso un futuro migliore, grazie anche all'ampia gamma di soluzioni elettriche offerte da Citroën che si adatta in modo ideale alle esigenze di sostenibilità delle città. Con l’offerta Citroën Easy GO, ci promettiamo di rendere finalmente l’elettrico accessibile a tutti, offrendo Ë-C4 a 199€ al mese, con la soluzione di ricarica domestica inclusa. L’offerta è estremamente flessibile, in quanto permette dopo 3 anni di sostituire, riscattare, oppure restituire la vettura, garantendo quindi di provare la guida elettrica in modo sereno.