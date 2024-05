Citroën DS19: 1975 conclude la produzione entrando nel pantheon delle leggenda

Il 24 aprile 1975 segna una data storica per il mondo automobilistico: la Citroën DS, conosciuta come "la Dea", cessa la sua produzione per entrare definitivamente nella storia.

Presentata per la prima volta al Salone dell'Auto di Parigi nel 1955, la DS19 ha rivoluzionato il concetto di design e tecnologia nel settore automobilistico, posizionandosi "vent'anni" avanti rispetto alla concorrenza.

Le prime DS19 furono prodotte nel complesso industriale di Javel, a Parigi, dove Citroën aveva ristrutturato l'intero stabilimento per accogliere le innovative linee di produzione. Elementi come i cristalli ricurvi di Saint-Gobain e i pneumatici Michelin, uniti a un design futuristico, hanno reso la DS un'icona del progresso tecnologico e stilistico.

Con la crescita della produzione, la DS19 è stata assemblata anche in diverse parti del mondo, tra cui Sud Africa, Regno Unito, Belgio, Australia, e persino Argentina e Messico. Nonostante la decentralizzazione delle sue parti, la DS ha mantenuto un'incredibile coerenza qualitativa, diventando sinonimo di innovazione e raffinatezza.

La fabbricazione della DS si è gradualmente spostata verso il polo industriale di Aulnay-sous-Bois, vicino all'aeroporto di Le Bourget, dove nel 1973 fu avviata la produzione delle versioni meno sofisticate. L'ultima DS, una 23 iniezione elettronica Pallas, è uscita dalla linea di montaggio il 24 aprile 1975, segnando la fine di un'era. Tuttavia, la produzione del modello Break ha continuato fino al 1976, data l'alta richiesta di questo versatile veicolo.

La Citroën DS19 non solo ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo delle automobili, ma ha anche imposto nuovi standard per il futuro dell'industria automobilistica, dimostrando come la visione e l'innovazione possano trasformare radicalmente un intero settore.