Citroën ë-Jumpy Hydrogen, il veicolo commerciale leggero elettrico del futuro

La tecnologia a idrogeno completa la gamma di veicoli commerciali elettrici per soddisfare le esigenze dell'8% delle aziende che hanno bisogno di percorrere tragitti superiori a 300 km oppure che non hanno tempo per ricaricare la batteria dei loro veicoli durante il giorno. L'offerta di Citroën permetterà di soddisfare così tutte le esigenze di questo segmento.

ë-Jumpy Hydrogen, un furgone elettrico a pila a combustibile con batterie ricaricabili, è il primo modello Citroën a introdurre questa nuova fonte di energia. Con questa nuova tecnologia, mantiene il suo volume utile e la sua capacità di carico. Pratico, offre un'autonomia di oltre 400 km* e i suoi tre serbatoi di idrogeno in fibra di carbonio da 700 bar, posizionati vicino alla batteria sotto i sedili anteriori, possono essere riempiti in soli tre minuti. Con zero emissioni di CO 2 , gli artigiani o i commercianti potranno continuare ad accedere in totale libertà alle strade delle aree urbane soggette a limitazioni di traffico.

*Dati in corso di omologazione – autonomia stabilita secondo la metodologia WLTP (R (EC) n° 715/2007, R (EU) n° 2017/1151)

ë-Jumpy Hydrogen è completamente elettrico e beneficia di due fonti di energia: una pila a combustibile da 45 kW che produce elettricità consumando l'idrogeno immagazzinato in un serbatoio composto da tre cilindri ad una pressione di 700 bar, e una batteria da 10,5 kWh che funge da riserva per 50 km e subentra automaticamente quando il serbatoio di idrogeno è vuoto. La pila a idrogeno assicura l'autonomia del veicolo e la batteria è necessaria durante le fasi transitorie, come le forti accelerazioni e le pendenze che richiedono maggiore potenza. Queste due fonti di energia si combinano per alimentare il motore. La batteria, che recupera energia durante le fasi di decelerazione, si ricarica automaticamente utilizzando l'elettricità prodotta dalla pila a combustibile a idrogeno per garantire un livello di carica sufficiente e può anche essere ricaricata collegando il suo cavo a una stazione di ricarica dedicata ai veicoli elettrici.

Jumpy, prodotto nello stabilimento di SevelNord, sarà trasformato presso il Centro di Ricerca e Sviluppo sulla pila a combustibile a idrogeno di Russelsheim in Germania, centro specializzato del Gruppo Stellantis. È disponibile in due lunghezze, M (4,95 m) e XL (5,30 m) e le prime consegne di ë-Jumpy Hydrogen ai clienti flotte sono previste nell’autunno 2021

«Citroën ha intrapreso un'ampia offensiva nel segmento dei veicoli commerciali, offrendo una gamma completamente elettrificata a partire dal 2021 nel mercato europeo, già in crescita del 26% nel 2020. Ma Citroën non si ferma qui. Fedele alla sua volontà di ispirarsi ai professionisti e ai loro utilizzi quotidiani, la sua offerta di furgoni elettrici a batteria è completata dalla versione a idrogeno di Citroën Jumpy. Questa nuova tecnologia sarà ideale per i clienti che percorrono regolarmente lunghe distanze o che hanno bisogno di una ricarica rapida. Citroën propone così ai professionisti un’offerta di veicoli commerciali elettrificati diversificata per consentire loro di svolgere la propria attività in modo sostenibile, in linea con le loro esigenze ma anche con le sfide ambientali e le crescenti limitazioni di accesso ai centri città.» - Anne-Lise Richard, Responsabile della Business Unit Veicoli Elettrificati di Stellantis