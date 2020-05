Citroen, i consigli per ripartire in sicurezza

Per consentire ai suoi Clienti di tornare ad utilizzare la propria vettura in totale sicurezza, attraverso la sua Rete di Riparatori Autorizzati Citroën, la Marca suggerisce alcuni controlli con sconti interessanti su specifici interventi e offre servizi di assistenza online “a distanza” che consentono al Cliente di rimanere comodamente a casa propria.

Un approccio che riflette la filosofia della Marca, da sempre attenta alle esigenze dei suoi Clienti. Ispirandosi alle persone propone prodotti e servizi in linea con le evoluzioni della società e al passo con i tempi. Uno spirito che si ritrova nella sua firma ‘INSPIRED BY YOU’, al centro di tutte le sue azioni quotidiane.

CONTROLLI CONSIGLIATI PER RIPARTIRE IN SICUREZZA

Dopo un lungo periodo di inattività della propria auto, per ripartire al meglio e in sicurezza la Marca Citroën consiglia di effettuare un controllo gratuito della batteria, del filtro abitacolo e degli pneumatici.

In caso di sostituzione degli pneumatici, il Cliente può usufruire fino al 40% di sconto e la disinfezione con prodotti certificati compresa nel prezzo.

Per ogni intervento di manutenzione richiesto, è disponibile il “Pick up & Delivery Service” con cui la vettura del Cliente viene ritirata da un addetto direttamente presso il domicilio del Cliente, dove verrà riconsegnata al termine dell’intervento, perfettamente disinfettata. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il proprio Riparatore di fiducia.

ASSISTENZA ONLINE “A DISTANZA”

Per una maggiore tutela della salute dei Clienti, i Riparatori Autorizzati Citroën adottano degli strumenti digitali garantendo un’assistenza completa anche “a distanza”, che prevede:

Appuntamento online, per prenotare online qualsiasi intervento o servizio

Videocheck: grazie ad un video che sarà inviato sul suo smartphone, il Cliente potrà vedere gli interventi fatti sulla propria auto, illustrati dal vivo dal Riparatore, per poter valutare a distanza possibili altri interventi consigliati.

Il servizio è disponibile presso i Riparatori aderenti a questa iniziativa.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Per ogni operazione di manutenzione, i Riparatori Autorizzati Citroën rispettano un rigido Protocollo di Sicurezza creato da Groupe PSA e denominato “We All Care”. Durante ogni intervento, ogni Riparatore indossa guanti monouso e mascherina chirurgica a norme CE, utilizza tappetini di carta, coperture specifiche mono-uso a protezione dei sedili, del volante e della leva del cambio, e si avvale di prodotti certificati per la disinfezione dell’auto. In accettazione, il Cliente sarà invitato a depositare in un apposito contenitore le chiavi dell’auto, che verranno esse stesse igienizzate. Prima della restituzione, l’auto verrà sottoposta ad una disinfezione con prodotti certificati e verrà consegnata con un Sigillo di Garanzia affisso sulla portiera.