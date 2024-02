Citroën Jumper 2024:innovazione e sostenibilità al servizio dei professionisti

Citroën ha sempre avuto un ruolo di primo piano nel mondo dei veicoli commerciali, supportando i professionisti con soluzioni robuste e innovative.

Citroen Jumper, in particolare, si è distinto per tre decenni grazie alla sua capacità di adattarsi e innovarsi, rispecchiando le esigenze in continua evoluzione dei suoi utenti. Nel 2024, Citroën lancia una nuova versione del Jumper e introduce l'ë-Jumper, segnando l'inizio di un'era all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità.

Citroen Jumper 2024 si presenta con importanti novità in termini di motorizzazioni e comfort di guida. I professionisti avranno a disposizione motori BlueHDi da 140 e 180 CV, abbinati a un cambio automatico per garantire un'esperienza di guida superiore. Inoltre, per coloro che puntano a una mobilità più sostenibile, l'ë-Jumper offre una soluzione completamente elettrica con 200 kW (270 CV) di potenza e un'autonomia di riferimento nel suo segmento, capace di ricaricarsi dall'0 all'80% in soli 55 minuti con un caricatore rapido.

La connettività è un altro aspetto che Citroën ha fortemente migliorato nel nuovo Jumper. La versione termica è dotata di serie di uno schermo da 5 pollici, mentre l'e-Jumper dispone di un touchscreen da 10 pollici con navigazione integrata e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto wireless, offrendo così una connessione seamless con il mondo esterno.

In termini di sicurezza e comfort, Citroen Jumper 2024 introduce diverse novità, come il freno di stazionamento elettrico, lo specchietto retrovisore digitale e il sistema Keyless Entry&Go "hands-free". Inoltre, nuovi aiuti alla guida come l'avviso di stanchezza del conducente e la frenata di emergenza automatica con rilevamento di pedoni e ciclisti aumentano la sicurezza per l'utente e per gli altri utenti della strada.

Con un design rinnovato che riflette la nuova identità del marchio Citroën, il Jumper è pronto a iniziare il suo quarto decennio di successo, confermandosi come punto di riferimento nel segmento dei veicoli commerciali. Questo furgone non solo soddisfa le esigenze pratiche dei professionisti ma si pone anche come ambasciatore dell'innovazione e della sostenibilità nel mondo dei veicoli commerciali, dimostrando l'impegno continuo di Citroën nell'offrire soluzioni all'avanguardia.