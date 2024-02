Citroën lancia la C4 e C4 X Hybrid 136 con la tecnologia 48V Hybrid

Citroën ha compiuto un ulteriore passo avanti nell'innovazione tecnologica e nella sostenibilità ambientale introducendo la nuova tecnologia 48V Hybrid sui modelli C4 e C4 X Hybrid 136.

Questa innovazione si aggiunge alla già ampia gamma di motorizzazioni offerte da Citroën, che include motori a benzina, diesel e propulsori elettrici, rispondendo così in modo completo alle diverse esigenze dei clienti nel contesto di un mercato automobilistico in rapida evoluzione.

La nuova tecnologia 48V Hybrid equipaggiata su C4 e C4 X Hybrid 136 si distingue per la sua semplicità e versatilità d'uso, permettendo di godere dei vantaggi della guida elettrica senza la necessità di ricaricare il veicolo. Questo sistema ibrido offre un'esperienza di guida confortevole e fluida, grazie alla combinazione di un motore a benzina a 3 cilindri da 136 CV di nuova generazione e un motore elettrico da 21 kW, entrambi progettati per integrarsi perfettamente con il nuovo cambio elettrificato ë-DCS6 a doppia frizione.

L'impiego della tecnologia Hybrid 48V consente una significativa riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, fino a quasi il 20%, rispetto alle versioni a benzina equivalenti. Inoltre, questo sistema ibrido è in grado di coprire fino al 50% dei viaggi urbani in modalità elettrica, offrendo così tutti i benefici della mobilità elettrica, come la possibilità di accedere alle zone a basse emissioni e la riduzione delle tasse imposte sui modelli a benzina in alcuni paesi.

La C4 Hybrid 136 è disponibile con prezzi ( in Francia) che partono da 33.200 €, mentre la C4 X Hybrid 136 ha un prezzo di partenza di 33.900 €, con le prime consegne previste per la primavera del 2024. Questi prezzi rendono la tecnologia ibrida accessibile a un ampio pubblico, consentendo a più persone di beneficiare delle vantaggiose prestazioni energetiche e del comfort di guida offerti da questi modelli.

La tecnologia Hybrid 48V si basa su componenti chiave come un motore a benzina PureTech 1.2 di nuova generazione, ottimizzato per l'ibridazione, un motore elettrico sincrono a magnete permanente, un avviatore a cinghia alimentato a 48V e un nuovo cambio elettrificato ë-DCS6. Questi elementi lavorano insieme per garantire una guida fluida e piacevole, con cambi di marcia brevi e prestazioni dinamiche ottimali.

La batteria agli ioni di litio da 48 V, posizionata sotto il sedile anteriore sinistro, non influisce sul volume del bagagliaio o sullo spazio interno, mantenendo inalterata la praticità dei modelli C4 e C4 X. La batteria si ricarica automaticamente durante le fasi di decelerazione, migliorando ulteriormente l'efficienza energetica del veicolo.

La C4 e la C4 X si distinguono nel segmento delle berline familiari per il loro design innovativo, che combina elementi di una berlina tradizionale con il dinamismo di una coupé e la modernità tipica dei SUV. Questi modelli offrono un'esperienza di comfort unica grazie a soluzioni come le sospensioni Citroën Advanced Comfort e i sedili Advanced Comfort, che trasformano ogni viaggio in un'esperienza piacevole e rilassante.

Con l'introduzione dell'Hybrid 136, Citroën amplia ulteriormente la sua offerta nel segmento C, offrendo una soluzione ibrida che coniuga in modo efficace l'efficienza energetica, il comfort di guida e l'accessibilità economica. Questa strategia sottolinea l'impegno di Citroën verso una mobilità sostenibile e la sua capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze dei consumatori, confermando il ruolo di pioniere del marchio nel campo delle soluzioni elettrificate.