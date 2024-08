Citroën lancia la Campagna "Stop-Drive" per il richiamo degli airbag Takata su C3 e DS 3

Citroën ha intrapreso una serie di azioni mirate per intensificare la campagna di richiamo "stop-drive" degli airbag Takata difettosi nei modelli C3 e DS 3, prodotti tra il 2009 e il 2019.

Con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei propri clienti, il marchio francese lancia una nuova campagna informativa che coinvolgerà Francia, Italia, Spagna e Portogallo, paesi che rappresentano oltre il 91% dei veicoli interessati da questo richiamo in Europa e Medio Oriente & Africa.

Nel corso del mese di agosto, la nuova iniziativa prenderà vita attraverso pubblicità sui principali quotidiani, radio e Internet, rafforzando le comunicazioni dirette già avviate a maggio tramite lettere ed e-mail. La campagna punta a sensibilizzare i proprietari dei veicoli coinvolti, ricordando loro l'importanza di non guidare i propri mezzi fino a quando non sarà stata completata la sostituzione degli airbag.

Ad oggi, più di 102.000 veicoli hanno già subito l’intervento di sostituzione dell'airbag, con oltre 128.000 mezzi ancora in attesa. In Italia, si parla di oltre 50.000 veicoli coinvolti nella fase di sostituzione, di cui 29.000 già riparati. Citroën sta intensificando gli sforzi per registrare il maggior numero possibile di veicoli, un passaggio fondamentale per consentire l’intervento di sostituzione.

I proprietari possono registrare il proprio veicolo utilizzando il QR code sulle lettere ricevute, accedendo al sito web dedicato, chiamando il servizio di assistenza o rivolgendosi direttamente al proprio concessionario di fiducia. Per facilitare il processo, Citroën offre la possibilità di usufruire di una vettura di cortesia gratuita durante l’intera durata dell'intervento.

Tra le misure innovative introdotte, spiccano la “riparazione a domicilio”, in fase pilota in Francia, e la “riparazione presso gli stabilimenti”. Inoltre, Citroën ha raddoppiato la fornitura settimanale di nuovi airbag e potenziato la rete di concessionari per accelerare le operazioni di sostituzione.

Con circa 400 agenti impegnati nei centri di relazione con i clienti, Citroën dimostra il suo impegno a rispondere prontamente alle esigenze di sicurezza e mobilità dei propri clienti, assicurando un servizio efficiente e tempestivo.