Citroen Lifestyle pensa alla festa del papà

Per trovare il regalo perfetto con cui dire ai nostri papà quanto li amiamo e li apprezziamo, la Boutique online Citroën Lifestyle propone svariati prodotti utili e pratici, sempre ricchi di stile!

Dall’orologio di design alla cintura intrecciata bicolore, dai guanti da bici allo speaker per la musica. Tutte queste idee e tanti altri prodotti si possono acquistare direttamente online nel sito https://lifestyle.citroen.com

OROLOGIO DA UOMO X_40

Per personalizzare il proprio stile, l’orologio da uomo X_40 di Citroën. Bijou dal design semplice e lineare, è un perfetto compromesso tra sportività ed eleganza. Offre design, stile, eleganza e funzionalità.

GUANTI ESTIVI REPLICA AG2R CITROËN TEAM 2021

Chi è abituato a sessioni in bicicletta di diversi chilometri sa che i guanti sono fondamentali per proteggere le mani e per garantire la massima presa del manubrio, a garanzia di una maggiore sicurezza. Tuttavia, non tutti i guanti sono uguali. I guanti estivi AG2R Citroën Team, replica esatta di quelli utilizzati dai professionisti del team francese, sono realizzati con materiali diversi per ottimizzarne la funzionalità, sia sulla parte superiore che sul palmo. Inoltre, offrono protezione contro le radiazioni solari più dannose per la pelle.

PICCOLO ALTOPARLANTE CON BLUETOOTH

Per chi ama la musica e la vuole ascoltare ovunque, ecco il dispositivo più adatto: dalle dimensioni ridotte, facilissimo da trasportare e perfetto grazie alla sua autonomia, ai pulsanti ergonomici e al soft touch. Un oggetto pratico ed elegante, perfetto per gli uomini di oggi, amanti della musica e delle ultime tecnologie.

TROUSSE PORTA-OGGETTI

Non può mancare, soprattutto per gli uomini spesso in viaggio. Trascorrere del tempo fuori casa, sia per lavoro che per piacere, obbliga ad avere sempre a portata di mano capi basici come un piccolo beauty case. La cosa migliore è scegliere modelli pratici e maneggevoli, come questo modello della Collezione C di Citroën, realizzato in 100% cotone, e il blu navy, elegante e discreto. La C rossa sul lato, in tinta con i dettagli sulla cerniera, le dona un tocco di classe.

CINTURA BICOLORE

Intrecciato, con fibbia tonda in tono argento lucido e con una combinazione di blu e rosso rifinito con dettagli in pelle. Comfort ed eleganza che si completano con il dettaglio della 'C' alla sua estremità, che identifica la Citroën C Collection. L'accessorio perfetto per dare un tocco chic a qualsiasi look, estivo o invernale. Viene consegnato in un'esclusiva confezione regalo della collezione Lunghezza: 115 cm.