Citroen nuovo Berlingo, nato per facilitare la vita quotidiana

Citroën ha recentemente rinnovato il suo iconico Berlingo, introducendo significativi miglioramenti che ne rafforzano il carattere e la praticità.

Presentato nell'ottobre 2023 e ora disponibile per l'ordine, il nuovo Berlingo si distingue per un design più deciso e attrezzature all'avanguardia, confermando la sua posizione di riferimento nel mercato dei monovolume.

Il nuovo Berlingo si presenta con un aspetto più moderno e d'impatto. Il frontale è stato completamente rivisto con un nuovo logo Citroën e una firma luminosa distintiva che ne rafforzano l'identità. La dotazione tecnologica abbraccia l'ultimo grido in termini di infotainment, con un nuovo schermo touch screen da 10 pollici che garantisce un'interazione intuitiva e avanzata con il veicolo.

Progettato per rispondere alle esigenze di un pubblico attivo e dinamico, il nuovo Berlingo offre due livelli di allestimento, Plus e Max, entrambi caratterizzati da una serie di funzionalità che migliorano il comfort e la praticità di bordo. Tra queste, i sedili Citroën Advanced Comfort e un sistema di assistenza alla guida che garantisce una guida più rilassata e sicura.

Particolarmente interessante è la versione elettrica del nuovo Berlingo, che propone un'autonomia aumentata fino a 330 km grazie a una batteria ottimizzata e un sistema di ricarica rapida. Questo lo rende particolarmente adatto per gli spostamenti quotidiani e i viaggi più lunghi, grazie anche all'applicazione di pianificazione e-ROUTES che assiste il conducente nel gestire l'autonomia e la ricarica lungo il percorso.

Per coloro che prediligono il diesel, il nuovo Berlingo è disponibile anche nelle versioni BlueHDi 100 e 130, che offrono un buon equilibrio tra prestazioni e economia di gestione. Queste opzioni motoristiche rispondono alle più diverse esigenze di mobilità, rendendo il nuovo Berlingo una scelta eccellente sia per i privati che per i professionisti.

Ogni dettaglio del nuovo Berlingo è stato pensato per garantire versatilità e comfort. Dalle soluzioni di stivaggio intelligenti alla modularità degli interni, ogni aspetto del veicolo è stato ottimizzato per rendere ogni viaggio piacevole e senza stress. Con una lunghezza di carico che si estende fino a 2,70 metri quando il sedile del passeggero anteriore è ripiegato, il nuovo Berlingo è anche incredibilmente pratico per il trasporto di oggetti lunghi.

Il nuovo Citroën Berlingo non solo continua a eccellere come veicolo spazioso e pratico, ma ora offre anche un livello superiore di comfort, sicurezza e tecnologia, confermandosi come la scelta ideale per chi cerca un veicolo versatile e moderno, perfetto per accompagnare uno stile di vita attivo.