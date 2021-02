Citroen: per la best seller C3 lancia Free2Move lease Flex&Free

Citroen C3 Rappresenta l’evoluzione della best seller della Marca che in questa terza generazione ha già conquistato oltre 850.000 clienti dal suo lancio a fine 2016. Nuova Citroën C3 si distingue per il suo design audace, sottolineato dal nuovo frontale, con la firma luminosa a forma di “V”, i nuovi proiettori a LED, di serie su tutte le versioni, nuovi Airbump e nuovi cerchi da 16 e 17”.

Nuova Citroën C3 rafforza la sua ampia possibilità di personalizzazione, con 97 combinazioni di colore, grazie a 7 tinte per la carrozzeria, 4 pack color a contrasto, tetto bicolore disponibile in 4 tonalità e con 3 decorazioni specifiche. Sono 3 gli ambienti interni, di cui 2 totalmente nuovi con i sedili Advanced Comfort, una novità nel segmento.

Compatta e agile, offre uno spazio a bordo ai migliori livelli del mercato, che la rende pratica nel quotidiano.

La gamma motori comprende i PureTech benzina (anche per neopatentati) con possibilità di cambio automatico a 6 rapporti, ed il Diesel BlueHdi da 100 cavalli, tutti Euro6, parsimoniosi ed efficienti. Sono ben 12 le tecnologie di aiuto alla guida per semplificare ulteriormente la vita a bordo, e 3 i servizi di connettività con cui mantenere le indispensabili relazioni digitali.

Tra gli ingredienti che continuano a decretarne il successo, figura l'esemplare modularità, che ne sottolinea la versatilità.

Oggi, Nuova Citroën C3 si fa portabandiera di un nuovo concetto di flessibilità, con una innovativa formula di utilizzo.

Grazie a Free2Move, il Brand che offre servizi per la mobilità, ora viene proposta al Cliente privato un'offerta 'all inclusive' smart e flessibile: il noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® FLEX&FREE.

Si tratta di un noleggio a lungo termine della durata di 36 mesi e 45.000 chilometri complessivi di percorrenza, comprensivo di tutti gli indispensabili servizi per la circolazione, che offre la possibilità di uscita senza costi aggiuntivi, prima della scadenza dei 36 mesi, a partire dal 12esimo mese. Un’opportunità molto interessante nel caso in cui si verificasse la situazione, più frequente di quanto si pensi, in cui per svariati motivi il Cliente non avesse più l’esigenza o la possibilità di utilizzare la vettura oppure desiderasse passare ad un nuovo modello o motorizzazione.

Nuova Citroën C3 con motore 1.2 PureTech 110 S&S nell'allestimento top di gamma SHINE, è disponibile con noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® FLEX&FREE della durata di 36 mesi e 45.000 chilometri complessivi di percorrenza, senza alcun anticipo, e con 36 canoni mensili da 397 euro (IVA compresa). Il canone mensile include: assicurazione RCA, antifurto con polizza incendio e furto, Kasko; manutenzione ordinaria e straordinaria; assistenza stradale 24h; tassa di proprietà; auto sostitutiva in caso di guasto; gestione sinistri; copertura assicurativa “PSAWeCare” (che copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, incluso COVID-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del contratto di noleggio a lungo termine).

L'esclusiva formula FLEX & FREE ha il grande vantaggio di offrire la possibilità di uscire dal contratto a partire dal 12° mese senza costi di uscita, fatto salvo un preavviso di 2 mesi.

Al termine del periodo di noleggio, la versatilità della formula FLEX & FREE prosegue, lasciando totale libertà di passare ad un'altra vettura, un'altra motorizzazione, oppure semplicemente chiudere il contratto senza alcun costo aggiuntivo.

Il referente per questa iniziativa continua ad essere il concessionario ufficiale Citroën, con la sua rassicurante presenza sul territorio, pronto a garantire il miglior supporto per Nuova Citroën C3.