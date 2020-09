Citroën si aggiudica il secondo posto al Grand Prix du Brand Content

Era il 2009 quando Prache Media Event lanciò, il Grand Prix du Brand Content premia, da oltre 10 anni, le migliori strategie di brand content. Durante l'undicesima edizione organizzata il 7 settembre 2020, Citroën con la sua agenzia Traction / BETC è arrivata al secondo posto del Grand Prix du Brand Content, nella categoria automobilistica, con Citroën Generations, la serie di video che rende omaggio ai fan della Marca.

CITROËN GENERATIONS, LA SERIE VIDEO CON 18 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI

Nell'anno del suo centenario, Citroën ha organizzato una serie di iniziative come il Raduno del secolo (60.000 visitatori in 3 giorni), la mostra The World Inspired By Citroën (100 foto di 7 artisti), Born Paris XV (100 auto per le strade di Parigi)…

Citroën Generations è la serie di video che completa questi eventi: 9 famiglie, 7 paesi, 10 episodi, 10 modi per raccontare la storia di Citroën dando voce ai suoi appassionati.

L'obiettivo principale era quello di confermare la promessa della Marca Inspired by You Since 1919. L'obiettivo secondario era quello di avvicinare tra loro le diverse parti del mondo moltiplicando le storie locali.

Il successo dell'operazione è stato misurato dall'engagement generato e dal numero di visualizzazioni sui vari network della Marca. I risultati hanno superato le aspettative: 18 milioni di visualizzazioni, 1 milione di engagement. Un'ulteriore prova della popolarità di Citroën nel mondo.

Una nuova stagione di episodi Citroën Generations è già in lavorazione, con altri fan e sempre la stessa passione per Citroën nella loro quotidianità, nei loro rituali e nella loro storia condivisa di generazione in generazione!

Tutti gli episodi della serie Citroën Generations sono disponibili nel museo virtuale Citroën Origins: http://www.citroenorigins.it/it/landing/citroen-generations

Il museo virtuale Citroën Origins

Lanciato nel 2016, Citroën Origins è un vero e proprio museo virtuale che riunisce una collezione di quasi 83 Citroën iconiche. Offre un'esperienza immersiva unica a bordo dei modelli, sonora e in 3D (interni/esterno). Oltre al centenario della Marca celebrato nel 2019, Citroën Origins ospita esposizioni temporanee uniche e trasmette in foto e video i principali eventi del Brand come l’Ë.POPÉE sahariana, la sequenza VINTAGE, il podcast POP(ULAIRE).

Citroën Origins è accessibile in oltre 65 Paesi. www.citroenorigins.com