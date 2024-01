Con Kia: scopri i migliori servizi location-based attraverso 4Screen!

Kia ha introdotto la piattaforma 4Screen su alcuni modelli, mirando a migliorare l'esperienza di guida degli automobilisti.

Questa innovativa piattaforma connette in tempo reale gli automobilisti con varie aziende lungo il percorso, visualizzando icone specifiche sul sistema di navigazione. L'obiettivo è fornire informazioni pertinenti e utili durante il viaggio, come stazioni di ricarica, ristoranti o stazioni di servizio. Grazie a 4Screen, gli automobilisti possono accedere a servizi personalizzati, offerte e promozioni mirate senza dover cercare manualmente ogni volta. Questo rende l'esperienza di guida più immediata, facile e proficua, migliorando progressivamente ad ogni viaggio.

Il sistema 4Screen di Kia è attualmente operativo in diversi paesi europei, tra cui Francia, Germania, Austria, Belgio, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito, con prospettive di espansione in altri paesi in futuro. Gli utenti Kia possono accedere a 4Screen tramite il servizio di aggiornamento software online. I veicoli idonei con funzionalità over-the-air riceveranno automaticamente questo aggiornamento nelle prossime settimane.

Questo servizio digitale mira a potenziare la connettività, consentendo una maggiore interazione tra il conducente e le offerte nelle immediate vicinanze. Alexandre Papapetropoulos, Director Product and Pricing di Kia Europe, ha sottolineato che 4Screen offre un ulteriore livello di connettività, fornendo vantaggi come caffè gratuito presso stazioni di ricarica specifiche, sconti in hotel per gli utenti Kia e informazioni sugli orari prolungati di apertura dei negozi. Questo amplia notevolmente la gamma di vantaggi per i clienti, rendendoli facilmente accessibili attraverso il sistema di infotainment dell'auto.

Il sistema 4Screen di Kia, basato sulla geo-localizzazione, rappresenta una rivoluzione nell'in-car connectivity. Mostra i servizi desiderati evidenziandoli con un simbolo specifico sull'icona, distinguendoli immediatamente sulla mappa grazie al brand o logo dell'azienda e indicando offerte speciali rispetto ad altre località.

Gli utenti possono ottenere ulteriori informazioni o accedere a offerte e sconti con un clic sull'icona, visualizzando dettagli come gli orari di apertura e i contatti. Dopo la scelta, il sistema di navigazione guida l'utente direttamente alla destinazione selezionata.

Nelle ricerche specifiche, le aziende con promozioni attive appaiono in cima all'elenco. Gli automobilisti possono personalizzare 4Screen limitandolo a categorie specifiche, come stazioni di ricarica anziché di rifornimento. I contenuti in primo piano sono visualizzati solo su richiesta per garantire la sicurezza durante la guida, e 4Screen può essere disattivato in qualsiasi momento.

La collaborazione tra Kia e 4Screen è un passo significativo che riempie di orgoglio entrambe le parti. Fabian Beste, Co-Founder & CEO di 4Screen, ha sottolineato l'importanza di unirsi a un marchio come Kia, impegnato nel migliorare l'esperienza in auto. 4Screen, come pioniere nella mobilità connessa, si propone di offrire agli automobilisti Kia un accesso a vantaggi personalizzati, contribuendo a plasmare il futuro dell'interazione in auto. Insieme, Kia e 4Screen mirano a offrire un coinvolgimento in auto più avanzato, con funzionalità, opzioni personalizzate e maggiore divertimento in ogni viaggio. L'introduzione di 4Screen rappresenta un ulteriore passo verso il potenziamento dell'esperienza in auto, fornendo contenuti e offerte personalizzate in tempo reale direttamente al conducente.