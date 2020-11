Con la nuova Peugeot 2008 alla scoperta delle Dolomiti Friulane

In Friuli Venezia Giulia il lago artificiale di Barcis, con le sue acque che si colorano dal verde al celeste riflettendo la natura circostante, offre scenari ben lontani dal caos cittadino. L'acqua è anche un malinconico rimando alla diga del Vajont, cui si arriva dopo una manciata di chilometri, fatti di curve veloci ed un dislivello di 140 metri. Un vero invito per un modello a ruote alte come Nuovo PEUGEOT 2008, pronto a regalare quell’appagamento al volante con cui viene firmato ogni modello della Casa del Leone.

PEUGEOT 2008 fonde stile e tecnologia, esibendo l'intrigante personalità del posto guida con PEUGEOT i-COCKPIT 3D che ora sfoggia una innovativa strumentazione tridimensionale, per far evolvere l’esperienza di guida in una nuova dimensione.

Molto attento al comfort dei suoi passeggeri, Nuovo 2008 incorpora anche le più recenti tecnologie che riguardano la sicurezza di guida, grazie ai sistemi di assistenza ADAS che hanno raggiunto il massimo livello di autonomia oggi concesso dalla legge e che contribuiscono in maniera tangibile a elevare le qualità della guida di questo modello del Leone.

Oggi, la contemporaneità dell'ultima generazione di questo modello di successo è esaltata da una gamma motori pensata all’insegna della più ampia libertà di scelta. Diesel, benzina oppure 100% elettrico: Nuovo PEUGEOT 2008 lascia ad ognuno la possibilità di individuare la migliore soluzione in termini di mobilità, con un occhio di riguardo per quelle zero emissioni con cui siamo già entrati nel futuro.