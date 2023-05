Con la Opel Mokka-e alla scoperta della Versilia

Il valore del numero zero ben esprime i vantaggi della mobilità elettrica:

allo zero delle emissioni si aggiungono zero rumori, zero vibrazioni, zero odori e zero cambi di marcia. Con queste prerogative, diventa inevitabile estendere il piacere a bordo di un veicolo 100% elettrico come Opel Mokka-e, anche per le gite fuori porta del fine settimana.

Opel Mokka-e raffigura in maniera emblematica la centralità di un’offerta, che unisce la compattezza esterna al design avveniristico, puro e audace, e allo spazio a bordo per la famiglia e le sue esigenze di trasporto. Nei suoi 4,15 metri di lunghezza è racchiusa la ricetta perfetta per quella mobilità a tutto tondo, che riesce ad abbracciare il lungo viaggio autostradale e le strette vie di un borgo cittadino.

La variante elettrica Opel Mokka-e mostra la sua versatilità, grazie alla batteria di trazione da 50 kWh, per 338 km di autonomia guidando come prescritto dal ciclo WLTP.

Per modulare questa autonomia e l’aspetto prestazionale, Opel Mokka-e propone diversi DRIVE MODE, attivabili da un selettore ed in grado di plasmare la guida seguendo differenti scenari ed esigenze. Tre distinte posizioni, ECO, NORMAL e SPORT consentono di passare da 60 a 100 kW di potenza massima, mentre la coppia massima sale da 180 a 260 Nm.

Grazie alla presenza del circuito di raffreddamento, Opel Mokka-e permette anche la ricarica veloce dalle colonnine in corrente continua fino a 100 kWh, con tempi di ricarica che possono scendere fino a 30 minuti per ottenere l'80% di carica.

Individuare le colonnine di ricarica è facile, attraverso una delle numerose app disponibili. La stessa app, tipicamente fornisce anche le indicazioni per raggiungere la colonnina di ricarica, con possibilità di prenotazione 15 minuti prima dell'allaccio alla colonnina stessa, in modo da assicurarsi la sua disponibilità.