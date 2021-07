Con la Peugeot 2008 alla scoperta di Narni e le Gole del Nera

Nuova 2008, il SUV pensato per chi vuole vivere nuove esperienze al volante di un’automobile.

Con PEUGEOT 2008 andiamo alla scoperta delle gole del Nera in provincia di Terni partendo da Narni, cittadina di origine romana arroccata su un colle, dove attraversiamo lo splendido centro storico con il nostro 2008 che si muove con agilità e sicurezza tra le strette vie circondate da antichi palazzi. Narni è una vera perla medievale che ad ogni angolo regala sorprese.

In questo piccolo tour di Narni non poteva mancare un’escursione sul punto più alto della città, la rocca Albornoziana, da cui si domina un panorama mozzafiato. La nostra compagna di viaggio ci porta ora verso la Via Flaminia dove incontriamo i resti del ponte romano di Augusto, e seguendo il corso a fondovalle del Nera arriviamo a Stifone, l’antico porto di Narni, il cui centro abitato si sviluppa proprio lungo le rive del fiume.

PEUGEOT 2008 è l'interpretazione ultra moderna di un'esperienza di guida istintiva e in grado di interpretare al meglio diverse esigenze di mobilità. SUV autentico e dalle dimensioni ideali, si fa notare per lo stile, particolarmente forte e personale, un’auto che attira spesso lo sguardo dei passanti. Quello che più si apprezza di 2008 è il nuovo PEUGEOT i-Cockpit® tridimensionale che rivoluziona il concetto classico del posto di guida e si fonda su importanti elementi che determinano una nuova ergonomia: volante compatto, per una maggiore maneggevolezza e un maggior controllo del veicolo: grande touch-screen HD a centro plancia ed a portata di mano e di sguardo.

Proseguiamo lungo il nostro itinerario che costeggia il Nera coccolati dal comfort del SUV più compatto di PEUGEOT e ci spingiamo fino a Montoro piccola frazione di Narni situata in cima ad un colle, governata per ben 800 anni dai marchesi di Montoro e dai loro discendenti. In questo nostro breve itinerario tra Narni e le gole del Nera quello che abbiamo apprezzato di più di PEUGEOT 2008 è stato non solo il comfort ma anche la sicurezza che trasmette grazie agli inediti equipaggiamenti e gli aiuti alla guida (ADAS) che sono ripresi dai segmenti superiori e si collocano al massimo livello tecnologico oggi disponibile. Tra le novità di questa nuova generazione di 2008 vi è sicuramente la possibilità di sceglierlo, oltre che a benzina o Diesel, anche in versione 100% elettrica, per godere ancor più di una guida dinamica ma a zero emissioni, zero rumore e zero vibrazioni.