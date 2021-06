Con la Peugeot 208 Gt alla scoperta dei "Castelli"

Ad Est di Roma, nella zona più nota come “I Castelli”, il lago ed i dintorni sono, dai tempi degli imperatori romani, che fecero qui costruire residenze magnifiche, i luoghi dove nel corso dei secoli si sono intrecciati affari di papi, dinastie nobiliari, sfide, vacanze, politica e amori.

Ancor oggi I Castelli è tra le mete preferite per le scampagnate e per fugaci incontri.

Storia e fasti del passato si mostrano agli occhi del viaggiatore che, con la Peugeot 208 GT, qui nel brillante color “Giallo Faro”, coglie l’attimo per una veloce fuga dalla città e provare il piacere del viaggio a bordo di un’auto del Leone.

Ammirare il verde ed il blu della primavera che, seppur tardiva, s’affaccia ed induce al desiderio di uscir di casa.

Il percorso da Roma ai Castelli è breve ma strade e traffico intenso sono il format ideale per mettere in luce le doti della 208, ora più lunga e più larga grazie alla nuova piattaforma CMP, ed equipaggiata con il brillante motore benzina Pure Tech con cento cavalli ed il cambio, in questo esemplare, manuale con sei rapporti.

Per chi lo volesse, è disponibile anche con l’automatico EAT8 a otto rapporti.

Il design della vettura, sottolineato da finiture nere a contrasto, appaga tanto quanto la dinamica di marcia; il frontale è di forte impatto visivo grazie allo stile dei fari con la firma luminosa dei tre artigli, sempre accesi in qualsiasi condizione di marcia, mentre il volume posteriore, che racchiude un generoso bagagliaio, è caratterizzato dall’ampia fascia nera volta ad evidenziare le dimensioni dell’abitacolo e quale elemento di raccordo tra i gruppi ottici.

Al centro della griglia frontale il logo del Leone e sulla punta del cofano la sigla 208.

L’abitacolo, progettato per avvolgere i passeggeri ed offrire un’impareggiabile esperienza di confort e guida, esprime tecnologia e classe innata, grazie anche al nuovo PEUGEOT i-Cockpit con tecnologia 3d per il quadro strumenti ed alle finiture della plancia e delle portiere alquanto ricercate

La sensazione di controllo totale della vettura e della strada deriva dalla grande visibilità e dal contatto con il volante compatto, anch’esso elemento centrale del posto di guida rivoluzionario delle PEUGEOT più recenti.L’allestimento GT rappresenta quasi il vertice della attuale gamma di 208 e si caratterizza per dotazioni tecnologiche e di stile davvero di alto livello, anche al suo interno.

Padiglione nero, impunture color Adamite e la possibilità di scegliere tra otto colori per l’illuminazione notturna dell’ambiente.