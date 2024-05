Concept Mercedes-AMG PureSpeed: il futuro delle Hypercar Mythos

Emozionante, energica e mozzafiato: il concept Mercedes-AMG PureSpeed è stato il fulcro delle anticipazioni al Gran Premio di Monaco di Formula 1™.

Con il suo design radicale, questa vettura a due posti completamente aperta, priva di tetto e parabrezza, rende omaggio alle corse automobilistiche. La presentazione del Concept Mercedes-AMG PureSpeed, che offre un’anteprima del primo modello della serie ‘hyper limited’ Mercedes-Benz Mythos, si è svolta in un contesto esclusivo nel porto del Principato di Monaco.

"Il Concept Mercedes-AMG PureSpeed offre un assaggio del modo più diretto di sperimentare le prestazioni e il piacere di guida. Senza tetto né parabrezza, permette di vivere luce, aria e passione senza filtri. È il massimo livello di esclusività e il luogo ideale per questa anteprima non poteva che essere Monaco," ha dichiarato Michael Schiebe, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH e Capo delle divisioni Mercedes-Benz G-Class e Mercedes-Maybach.

La concept car celebra la tradizione unica di Mercedes-Benz con un design puro e senza compromessi, materiali innovativi e tecnologia all'avanguardia. La serie, rigorosamente limitata a 250 esemplari, sarà destinata ai fan e ai collezionisti più appassionati di Mercedes-Benz. Ispirata alle leggendarie auto da corsa, combina estetica racing e prestazioni dinamiche, rendendola un'instant classic per intenditori, rappresentando il vertice dell'esclusività nei segmenti superiori.

Sistema HALO: Sicurezza Derivata dalla Formula 1™

Uno degli elementi distintivi del Concept Mercedes-AMG PureSpeed è il sistema HALO, che sostituisce l’A-pillar. Questo componente, derivato dalla Formula 1™, protegge la testa del pilota in caso di incidente. Il sistema di sicurezza è costituito da una staffa collegata alla carrozzeria del veicolo, ottimizzata aerodinamicamente per proteggere gli occupanti, con due caschi appositamente progettati per il concept, offrendo una prospettiva visiva unica.

Design Ispirato alla Mercedes-AMG ONE

La silhouette bassa del Concept Mercedes-AMG PureSpeed richiama la hypercar Mercedes-AMG ONE. Le parti in fibra di carbonio a vista nella parte inferiore del veicolo contrastano con le forme sensuali e arrotondate della parte superiore. I copriruota in fibra di carbonio migliorano l’aerodinamica, con il design anteriore simile alla Mercedes-AMG ONE, caratterizzato da un'ampia presa d'aria inferiore con scritta AMG e una stella Mercedes scura e cromata.

Omaggio ai Modelli Leggendari

Il Concept Mercedes-AMG PureSpeed rende omaggio agli sport motoristici con dettagli come i due contrafforti volanti dietro i sedili, che ricordano la 300 SLR vincitrice della Mille Miglia del 1955. La verniciatura, dal rosso Le Mans al grigio grafite con un motivo AMG nero, richiama la combinazione di colori della vettura Mercedes vincitrice della Targa Florio del 1924. Il numero 10 sui parafanghi anteriori celebra la vittoria di 100 anni fa.

Con la sua combinazione di design innovativo e tecnologia avanzata, il Concept Mercedes-AMG PureSpeed rappresenta una visione entusiasmante del futuro delle hypercar Mythos, consolidando Mercedes-Benz come pioniere nell’innovazione automobilistica.