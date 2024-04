Crisi nel settore automobilistico: Giorgetto Giugiaro stiamo perdendo tutto

Giorgetto Giugiaro, il leggendario designer automobilistico e mente creativa dietro il simbolo della Fiat, la Panda,

non nasconde la sua preoccupazione per l'attuale stato del settore automobilistico in Italia. Con l'annuncio del nuovo modello di Fiat Panda, lanciato per celebrare il 125esimo anniversario del marchio, Giugiaro riflette su come in più di quattro decenni, durante i quali sono state prodotte oltre 8,5 milioni di Panda, l'industria automobilistica abbia subito trasformazioni radicali.

"Abbiamo perso tutto, lavoro e opportunità", afferma Giugiaro, in un intervista a Davide Lessi del TGR Piemonte indicando una drastica riduzione della produzione da due milioni a soli 400 mila veicoli all'anno. Questo crollo, secondo il designer 85enne, rappresenta non solo una crisi numerica ma anche la perdita di un'importante fonte di lavoro e sviluppo economico.

La profonda crisi che affligge il settore non è solo un problema di numeri, ma di strategia e visione. Per Giugiaro, la soluzione non risiede soltanto nell'innovazione tecnologica o nel design, ma in un cambiamento più ampio e radicale: l'introduzione di una nuova politica industriale. Egli sottolinea l'urgente necessità di politiche che possano rinvigorire il settore, promuovere l'innovazione e sostenere la produzione, per ripristinare le opportunità di lavoro e lo sviluppo economico che l'industria automobilistica è stata capace di generare in passato.

In quest'epoca di cambiamenti e sfide, le riflessioni di Giugiaro suonano come un campanello d'allarme per i policy maker e gli stakeholder del settore: è il momento di agire per salvaguardare il futuro dell'automotive in Italia, puntando su una politica industriale che sia capace di adattarsi e rispondere efficacemente alle esigenze di un mercato globalizzato e in rapida evoluzione.