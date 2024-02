CUPRA Born VZ 2024: innovazione e prestazioni nel nuovo modello elettrico

La CUPRA Born VZ emerge come pioniera nel panorama automobilistico, incarnando l'essenza della mobilità elettrica unita a prestazioni da vera sportiva.

Con il lancio previsto nel terzo trimestre del 2024, il mercato italiano si appresta ad accogliere un modello che ridefinisce i canoni della guida sostenibile.

Il CEO di CUPRA, Wayne Griffiths, sottolinea il successo del brand nel campo dell'elettrificazione, con la CUPRA Born che ha segnato una crescita significativa nelle vendite, testimoniando l'apprezzamento del pubblico per un'auto che combina sostenibilità ed emozioni di guida. La nuova Born VZ, con l'acronimo che sta per "Veloz", ovvero "veloce" in spagnolo, porta questa filosofia un passo avanti.

La CUPRA Born VZ si distingue per il suo motore elettrico capace di erogare 240 kW di potenza e 545 Nm di coppia, promettendo accelerazioni fulminee e una guida dinamica senza pari. Il salto qualitativo rispetto alla versione precedente è notevole, con un incremento del 40% nella potenza e del 75% nella coppia, consentendo alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi.

Oltre alle prestazioni mozzafiato, la CUPRA Born VZ non tralascia l'efficienza. Il suo pacco batterie da 79 kWh garantisce un'autonomia fino a 570 km, offrendo agli utenti la libertà di esplorare senza preoccupazioni. La ricarica è altrettanto impressionante, con la possibilità di passare dal 10 all'80% in soli 30 minuti presso stazioni di ricarica rapida.

Dal punto di vista estetico, la Born VZ si rinnova con nuovi colori e dettagli sportivi che ne accentuano l'identità dinamica. Gli interni riflettono lo spirito innovativo del marchio, con materiali sostenibili come il SEAQUAL® YARN e il sistema di infotainment all'avanguardia che eleva l'esperienza a bordo.

La sicurezza e il comfort sono garantiti da un'ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida, che rendono ogni viaggio più rilassante e sicuro. Dalla guida assistita al parcheggio automatizzato, ogni aspetto è stato pensato per offrire un'esperienza senza eguali.

La CUPRA Born VZ rappresenta non solo un passo avanti per il marchio nella mobilità elettrica, ma anche un modello per l'industria automobilistica, dimostrando che è possibile unire prestazioni eccitanti, innovazione tecnologica e responsabilità ambientale. L'attesa per il suo arrivo sul mercato italiano è alta, e le aspettative sono destinate a essere superate.