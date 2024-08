CUPRA e Sennheiser: una sinfonia di innovazione e prestazioni uniche

CUPRA Tavascan rappresenta una perfetta combinazione di design avanguardistico e prestazioni eccezionali, mirata a esaltare l’emozione della guida.

Con l’obiettivo di offrire un'esperienza audio che fosse tanto unica quanto il veicolo stesso, CUPRA ha collaborato con Sennheiser, un nome di spicco nell’audio premium. La sinergia tra questi due marchi ha portato alla creazione di un sistema audio che rompe con le convenzioni tradizionali, avvolgendo conducente e passeggeri in un’esperienza sonora immersiva e personalizzabile.

Collaborazione di Eccellenza - José Luis Álvarez, Head of Sound Systems Projects di CUPRA, e Sofia Checa, Immersive Audio Engineer di Sennheiser, hanno lavorato a stretto contatto per realizzare questo ambizioso progetto. “CUPRA e Sennheiser sono un binomio perfetto,” afferma José Luis. “Sennheiser è sinonimo di alta qualità dell’audio, innovazione ed eccellenza ingegneristica. Siamo fieri di aver sviluppato insieme questo nuovo sistema audio.” Sofia aggiunge che sia CUPRA che Sennheiser condividono un approccio dirompente nei rispettivi settori, caratterizzato dalla volontà di fare le cose in modo diverso.

Un’Esperienza Sonora Immersiva - Il sistema audio sviluppato offre un’esperienza che avvolge i passeggeri grazie a 12 altoparlanti hi-fi strategicamente posizionati. Utilizzando un algoritmo proprietario, il sistema analizza in tempo reale vari componenti musicali come strumenti e voci, ridistribuendoli nell’abitacolo per esaltare l’emozione del suono originale. “L’utente può scegliere il livello di immersione desiderato, da 0 a 3, personalizzando la propria esperienza sonora,” spiega Sofia. Inoltre, il sistema consente di selezionare diverse modalità tra Music, Speech o Club, adattandosi alle preferenze di ogni occupante.

Tecnologie Avanzate per Ogni Modello - La collaborazione tra CUPRA e Sennheiser ha richiesto un’attenzione meticolosa per ogni dettaglio. “Ogni auto ha una disposizione diversa dell’abitacolo e un’acustica variabile, per cui abbiamo sviluppato soluzioni su misura per ciascun modello,” afferma Sofia. Questo approccio personalizzato garantisce che ogni vettura CUPRA offra la migliore qualità audio possibile, con il Tavascan come punta di diamante di questa innovazione. “Il suono che sentiamo all’interno della CUPRA Tavascan è il risultato di un lavoro studiato appositamente per questo modello,” aggiunge Sofia.

Personalizzazione al Centro - In CUPRA, il conducente è sempre al centro del processo di progettazione. Il sistema audio può essere regolato sia manualmente che automaticamente, concentrandosi sui diversi occupanti e offrendo un’esperienza sonora unica per ciascuno di essi. “Il nostro obiettivo è stato creare un sistema audio che non solo fosse fedele al suono originale ma che lo esaltasse, offrendo un’esperienza immersiva che coinvolgesse tutti i passeggeri,” sottolinea Álvarez.

Innovazione Senza Compromessi - La partnership tra CUPRA e Sennheiser rappresenta un grande passo avanti nel mondo dell’audio automobilistico. “Abbiamo creato un sistema audio unico che rappresenta un importante progresso sotto tutti i punti di vista,” afferma Álvarez. Questo sistema non solo migliora l’esperienza di guida della Tavascan, ma pone anche un nuovo standard per i futuri modelli CUPRA.