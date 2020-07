CUPRA svela il primo modello completamente elettrico

Oggi durante la conferenza in CASA SEAT, CUPRA ha confermato l’arrivo di un modello che cambierà la percezione di dinamismo delle auto a propulsione elettrica. Fin dalla sua presentazione in occasione del Salone di Ginevra dello scorso anno, la Concept Car el-Born aveva destato interesse per il suo design pulito e la personalità che esprimeva. Il team del Centro Tecnico di Martorell non si è adagiato sulle positive recensioni ricevute e ha continuato a lavorare all’evoluzione della Concept Car, conferendole un carattere ancor più sportivo e un design più impattante. Il risultato è la nascita del primo modello completamente elettrico del marchio CUPRA: CUPRA el-Born.

Il nuovo modello sarà prodotto presso lo stabilimento di Zwickau (Germania), permetterà di aumentare il margine di contribuzione dell’azienda e calza a pennello con la filosofia e il profilo cliente del marchio CUPRA.

Il Presidente di CUPRA, Wayne Griffiths, ha sottolineato come “CUPRA el-Born vanti tutti i geni del marchio CUPRA. Abbiamo portato il concept originario a un livello superiore, creando un nuovo design sportivo e dinamico e lavorando ulteriormente al contenuto tecnologico dal punto di vista ingegneristico. CUPRA el-Born è la prova vivente che prestazioni ed elettrificazione possono essere un connubio perfetto”.

Prestazioni e dinamismo di CUPRA el-Born sono stati al centro degli obiettivi del marchio durante il processo di sviluppo della vettura, che offre ora un’accelerazione istantanea 0-50km/h in soli 2,9 s. Il controllo dinamico dell’assetto (DCC Sport), sviluppato esclusivamente sulla piattaforma MEB per CUPRA el-Born, combina l’altezza di guida sportiva della vettura con un sistema che permette di adattarsi automaticamente a qualsiasi condizione stradale, offrendo così un livello superiore di dinamica di guida.

CUPRA el-Born offre tecnologie all’avanguardia, tra cui l’Head-up Display con realtà aumentata. Grazie all’efficientissima batteria da 77kWh (totale: 82kWh), consentirà un’autonomia fino a 500 km con una singola ricarica, mentre bastano 30 minuti di ricarica veloce perché CUPRA el-Born possa percorrere almeno 260 km.

L’abitacolo è stato disegnato per racchiudere tutta la filosofia CUPRA in termini di qualità, prestazioni e raffinatezza, caratteristiche evidenziate in maniera significativa nei sedili sportivi di tipo bucket, nel nuovo volante con selettore del profilo di guida (Drive Profile Selection) e il pulsante per la modalità di guida CUPRA, e dalla selezione di materiali di altissima qualità. Oltre alla cura per i dettagli e la passione per la qualità, CUPRA pone particolare attenzione alla sostenibilità di el-Born, utilizzando materiali riciclati all’interno dell’abitacolo.

Il lancio di CUPRA el-Born nel 2021 aggiungerà la mobilità sostenibile al carattere e al dinamismo desiderati dagli appassionati di auto, racchiuso in un prodotto unico ed esclusivo, mirato a chi cerca la tecnologia più avanzata e il minimo impatto ambientale.