CUPRA Terramar: il SUV sportivo che segna una nuova era per il brand

Il nuovo SUV sportivo CUPRA Terramar rende omaggio al leggendario circuito di Terramar, il luogo dove è nato il marchio nel 2018.

Questo modello, con le sue proporzioni imponenti e il design audace, abbraccia i valori del brand: innovazione, sostenibilità e prestazioni. Con dimensioni di 4.519 mm di lunghezza, 1.584 mm di altezza e 1.863 mm di larghezza, il Terramar è un veicolo pensato per esprimere forza e dinamicità. Il frontale è caratterizzato da un design "shark nose", che dona al SUV un carattere deciso e moderno, evidenziato dalla nuova firma luminosa a tre triangoli, un elemento distintivo di CUPRA.

Un design che unisce sportività e sostenibilità

CUPRA Terramar presenta un’estetica che combina sportività e funzionalità, con un occhio di riguardo alla sostenibilità. L’interno è orientato al conducente, offrendo un’esperienza immersiva grazie alla console centrale dal design scultoreo e ai sedili sportivi avvolgenti. Questi sono disponibili in materiali sostenibili come SEAQUAL® YARN riciclato al 100% e Dinamica®, realizzato con il 73% di poliestere riciclato. Gli interni non si limitano solo a esaltare lo stile, ma incarnano una scelta ecologica che mira a ridurre l'impatto ambientale senza sacrificare l'eleganza.

Tecnologia e digitalizzazione al servizio del conducente

Al centro dell'esperienza di guida, CUPRA Terramar pone una nuova interfaccia uomo-macchina (HMI), che comprende un cockpit digitale da 10,25 pollici e un sistema di infotainment da 12,9 pollici con touch slider retroilluminato. Questa configurazione avanzata rende l’interazione intuitiva e facile da usare, offrendo una gamma completa di informazioni senza distrarre il conducente. Grazie alla nuova My CUPRA App, è possibile controllare da remoto vari aspetti della vettura, come la climatizzazione e la gestione della batteria per le versioni e-HYBRID. Inoltre, il sistema audio opzionale sviluppato in collaborazione con Sennheiser promette un’esperienza sonora di altissima qualità.

Motorizzazioni: l’equilibrio perfetto tra potenza e sostenibilità

CUPRA Terramar offre cinque diverse opzioni di propulsione, suddivise tra motori a benzina TSI, mild-hybrid e la nuova generazione di motori e-HYBRID. Le versioni e-HYBRID garantiscono fino a 272 CV di potenza, con un’autonomia in modalità completamente elettrica che supera i 100 km. Le motorizzazioni TSI, con potenze che vanno da 204 a 265 CV, includono la trazione integrale (4Drive) e offrono una guida dinamica e performante.

Le versioni mild-hybrid sono dotate di un motore a benzina da 1.5 litri da 150 CV, combinato con un sistema a 48 V che consente di recuperare energia in frenata e viaggiare in modalità veleggiamento per migliorare l’efficienza. In tutte le varianti, CUPRA Terramar è equipaggiato con il cambio DSG a doppia frizione a 7 rapporti, che garantisce cambi di marcia rapidi e fluidi.

Una dinamica di guida senza compromessi

CUPRA Terramar è progettato per garantire una guida dinamica e sportiva. Grazie al sistema di sospensioni sportive di serie e al controllo dinamico dell’assetto (DCC) di nuova generazione, la vettura assicura un’esperienza di guida precisa e coinvolgente. Le sospensioni anteriori MacPherson e posteriori multilink, combinate con lo sterzo progressivo, migliorano il controllo e l’agilità del SUV in tutte le condizioni. Le versioni VZ sono equipaggiate con pinze freno Akebono a sei pistoni, che offrono una capacità frenante superiore.

Per adattarsi a diverse modalità di guida, il sistema offre cinque profili: Comfort, Performance, CUPRA, Offroad e Individual, ciascuno progettato per ottimizzare l'esperienza in base al contesto e allo stile del conducente.

Infotainment e connettività all’avanguardia

CUPRA Terramar pone grande attenzione all’integrazione tecnologica. Il sistema infotainment, grazie alla sua interfaccia personalizzabile, offre un controllo totale su mappe, musica e altre funzioni compatibili con Apple CarPlay™ e Android Auto™. La SIM integrata garantisce connettività continua e sicurezza aggiuntiva attraverso il sistema eCall, che può inviare automaticamente dati importanti ai soccorsi in caso di emergenza.

Sicurezza: innovazione e protezione per ogni viaggio

Il nuovo SUV sportivo di CUPRA non sacrifica la sicurezza. È dotato di tecnologie avanzate come il sistema ACC predittivo, che regola automaticamente la velocità in base alle condizioni stradali, e il Travel Assist, che mantiene il veicolo al centro della corsia in base al flusso del traffico. Inoltre, la presenza di sette airbag e funzioni come il Side and Exit Assist e l’Emergency Assist garantiscono una protezione completa per conducente e passeggeri.

L’edizione limitata "America's Cup": esclusività e stile

In collaborazione con l’America’s Cup, CUPRA ha lanciato una versione limitata del Terramar, denominata “Terramar America’s Cup”. Solo 1.337 esemplari saranno prodotti, caratterizzati da un design esclusivo che include il colore Enceladus Grey Matt e cerchi in lega neri da 20 pollici. Gli interni, realizzati in pelle nera Moonslate, sono impreziositi dal logo dell’America’s Cup sui sedili avvolgenti, conferendo un tocco di stile unico.

Questa edizione limitata sarà disponibile solo con le motorizzazioni VZ: la versione e-HYBRID da 272 CV e il 2.0 TSI da 265 CV. Il Terramar America’s Cup rappresenta il connubio perfetto tra sportività e lusso, confermando la volontà del marchio di spingersi oltre i confini del design e delle prestazioni.

CUPRA Terramar: una nuova era per il SUV sportivo

Con il Terramar, CUPRA non solo completa la sua gamma di prodotti, ma stabilisce anche nuovi standard nel segmento dei SUV sportivi. Il suo design distintivo, la gamma di motorizzazioni avanzate e le tecnologie innovative lo rendono un modello di riferimento per chi cerca prestazioni, sostenibilità e stile in un unico veicolo.